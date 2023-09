Fin anticipée du quasi-usufruit

Jean-François Tardiveau

L’enfer est donc pavé de bonnes intentions. Et quand on y ajoute du politique, on s’en persuade encore plus facilement. Mais à quoi pensent les pouvoirs publics en matière de placements ? A faire feu de tout bois tant en matière de transparence, de « verdissement » de l’économie et de fléchage de l’épargne – avec du sens de surcroît –, l’ensemble des mesures récemment annoncées semblent avoir été prises sinon dans l’urgence, du moins sans le recul nécessaire pour être les plus efficaces possibles.