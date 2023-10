L’Europe demeure la destination privilégiée des investisseurs transfrontaliers dans le résidentiel

L’Europe garde la côte. Malgré un repli annuel du marché résidentiel d’environ 50% au niveau mondial, le continent demeure la première destination pour la diversification des investissements transfrontaliers, selon une étude du gestionnaire d’actifs Patrizia, dévoilée mercredi 4 octobre 2023.

70 % des transactions transfrontalières mondiales dans le résidentiel en 2022 ont été réalisées sur le territoire européen. 45 % des capitaux proviennent d’investisseurs américains, tandis qu’un peu moins de 40 % proviennent d’investisseurs européens, contre15 % d’investisseurs de la région Asie-Pacifique. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, les pays nordiques et l’Espagne sont les destinations privilégiées par les investisseurs.

Le multifamily et le Build-to-Rent (BTR) dominent toujours en Europe, en représentant plus de 60 % des volumes totaux d’investissements institutionnels dans le secteur résidentiel. Cependant, les logements alternatifs, tels que les logements pour étudiants, ont vu leur proportion augmenter grâce à des transactions plus nombreuses au cours des 12 derniers mois en raison de leur caractère contracyclique, relève l’étude. Paris, Londres et Madrid devraient rester des villes attractives pour les investisseurs en raison d’une forte base d'étudiants internationaux, tandis que Vienne et Stockholm continueront d’offrir des perspectives intéressantes à long terme grâce à un marché étudiant national dynamique. Idem pour les résidences pour seniors, dont les tendances positives à long terme sont soutenues par l'évolution démographique en cours en Europe.