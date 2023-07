Les pistes de la Cour des comptes pour rénover la politique du logement

La Cour des comptes appelle à une refonte de la politique publique du logement, notamment en matière territoriale et fiscale.

Dans sa note thématique en vue de préparer les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, la juridiction financière montre que la politique du logement poursuit des objectifs multiples et difficiles à atteindre. L’État cherche en même temps à garantir l’accès au logement, à permettre l’accueil des ménages les plus modestes et à maintenir un prix abordable pour l’achat immobilier.

Sur le premier point, la Cour des comptes constate que les difficultés existantes sont liées à la nature du marché immobilier français dont les prix sont déconnectés des revenus des ménages. Le parc de logements sociaux lui-même est peu accessible particulièrement aux jeunes travailleurs modestes, du fait de la multiplication du nombre de publics jugés prioritaires.

Parallèlement au doublement des prix immobiliers en zone tendue entre 2000 et 2022, le nombre de logements vacants a atteint 3 millions. La Cour estime que le plan de lutte contre la vacance, lancé en 2020, mérite d’être évalué par l’exécutif.

Beaucoup d’instruments pour beaucoup d’objectifs

Pour atteindre ces multiples objectifs, l'État a multiplié les dispositifs d’aide.

Alors que la politique du logement mobilise une part deux fois plus importante du PIB que la moyenne européenne (1,3% contre 0,6%), les ménages français dépensent plus pour leur habitation que leurs voisins européens (26,2% de leurs revenus en 2019 contre 23,5%). Les dépenses publiques se partagent entre des allègements d’impôts (13,7 milliards d’euros), des prestations sociales (20,1 milliards d’euros), des subventions (3,5 milliards d’euros) et des avantages permettant de réduire le taux des prêts au logement (0,9 milliard d’euros).

La Cour des comptes qualifie ces dépenses fiscales d’insuffisamment cohérentes. En raison du manque d’arbitrage entre les différents leviers d’action et en l’absence d’une appréciation de leur efficacité, elles sont reconduites automatiquement.

Dernière série d’instruments évaluée : les aides au logement. Les aides personnelles au logement (APL), ALS (allocations de logement social) et allocations de logement familial (ALF ) sont versées à six millions de ménages. La Cour des comptes les considère comme « des outils majeurs de redistribution ». Les APL permettent, par exemple, de réduire en moyenne la part des dépenses des ménages pour leur logement, de 41% à 27% de leurs revenus en 2017. Toutefois, selon l’autorité juridique, ces aides ont probablement des effets inflationnistes pour les petits appartements en zones tendues.

Une nécessaire réforme des dispositifs fiscaux

La Cour des comptes dresse plusieurs recommandations visant à «améliorer la qualité de la dépense publique en faveur du logement », à «rationaliser et renforcer la cohérence territoriale de la politique du logement » et à prendre en compte les priorités sociales et environnementales.

Elle juge plusieurs dispositifs inefficients, comme les exonérations d’impôt sur les sociétés en faveur des organismes de logement social bénéficiaires. L’État est également enjoint à réorienter la politique du logement social vers les plus défavorisés et à soutenir la location abordable. Pour cela, la Cour identifie plusieurs leviers d’action : simplifier et renforcer la fiscalité sur les logements vacants, réformer la fiscalité sur les plus-values de cession de foncier pour lutter contre la rétention immobilière, faciliter la construction dense dans les zones tendues et l’extension des garanties locatives immobilières afin de favoriser l’accès des publics fragiles au marché locatif privé. Enfin, la Cour des comptes appelle à une meilleure coordination des moyens de l’État.

Repenser la décentralisation de la politique du logement

En ce qui concerne la rationalisation et le renforcement de la cohérence territoriale de la politique du logement, la juridiction financière encourage le rééquilibrage des responsabilités entre les acteurs centraux et locaux. Cela passe par le pilotage local et la mise en œuvre de la politique du logement par des établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Le rôle de l’État se limiterait à une intervention lors d’importantes crises, à l’élaboration de grandes perspectives et à assurer la solidarité territoriale.

Afin de rendre la politique du logement cohérente avec les objectifs sociaux et environnementaux récents, la Cour des comptes est en faveur de la rénovation énergétique des logements et de la limitation de l’artificialisation des sols. Pour cela, MaPrimeRénov’, estimée insuffisamment efficace et peu adaptée aux copropriétés doit être rénovée. La juridiction financière souligne aussi que le niveau d’artificialisation des sols ne diminu pas assez pour atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et résilience de zéro artificialisation nette en 2050.