Expatrié et propriétaire en France, mode d’emploi

Tribune de Vincent Joulia, membre du directoire de la Banque Transatlantique

Les expatriés sont des Français (presque) comme les autres : ils aiment la pierre ! Ainsi, plus de trois quarts des expatriés sont propriétaires d’au moins un bien immobilier (77 %), selon les enseignements de la quatrième édition de L’Observatoire de l’expatriation Banque Transatlantique (1) ! Si 64 % des expatriés possèdent un bien dans le pays où ils vivent, la pierre en France n’est pas en reste puisqu’ils sont 30 % à détenir un bien immobilier dans notre pays. Un chiffre qui pourrait encore progresser au cours des prochaines années, près de 30 % d’entre eux affirmant leur intention d’acquérir un bien en France.

Les raisons d’acheter dans l’Hexagone quand on vit et travaille à l’étranger sont nombreuses. Selon l’enquête, acheter un bien immobilier en France est une démarche motivée par le souci de préparer sa retraite (55 %) et la nécessité de disposer d’un pied-à-terre (44 %), par exemple pour revoir ses proches ou loger ses enfants qui vont y poursuivre des études. Plus étonnant, l’attachement à la France (44 %) est aussi une motivation forte des expatriés, qui montrent là que les raisons sentimentales ne sont pas absentes des intentions d’achat et que la détention d’un bien en France est aussi une manière d’exprimer l’amour de la patrie et de se projeter dans un retour au pays.

Des freins à lever pour encourager l’acquisition

Convaincre les expatriés qu’investir dans l’immobilier français est intéressant et faisable et leur faciliter l’acquisition immobilière en France est donc un enjeu important. Disposer d’un logement en France facilite en effet incontestablement le lien affectif avec notre pays et encourage le développement des échanges entre les Français expatriés et ceux restés à l’intérieur de nos frontières, tant sur le plan culturel qu’économique. En effet, 48 % des expatriés se disent plus attachés à la France et 69 % identifient plus clairement les atouts de notre pays depuis leur départ.

Certes, les freins existent, à commencer par le prix de l’immobilier (cité par 45 % des expatriés) et la difficulté de sélectionner les biens et de les visiter (20 %). Mais les « chasseurs d’appartements » opérant pour le compte de l’acquéreur et les solutions de visite en 3D se développent rapidement. Le frein fiscal est évoqué par 36 % des expatriés, car contrairement à une idée reçue qui voudrait que les expatriés quittent la France pour échapper à l’impôt (seuls 6 % d’entre eux évoquent la fiscalité comme une des raisons principales de leur expatriation, loin derrière l’opportunité professionnelle – 34 % – et l’amour – 29 % –), l’expatrié qui détient un bien en France est plutôt défavorisé quant à la fiscalité. Elle s’applique sur les loyers avec un taux minimum d’imposition de 20 %, ce qui est plus élevé que les premières tranches du barème applicables à un résident de France. Et l’expatrié ne bénéficie pas des exonérations accordées aux détenteurs de résidence principale : exonération des plus-values à la revente (sauf lors du départ de France, dans des conditions rigoureuses de délai et de lieu de nouvelle résidence) et de taxe d’habitation. L’adoption récente par le Sénat d’une proposition de loi visant à créer le statut fiscal de « résidence d’attache » vise justement à rétablir l’équité. De plus, à moins de cotiser à un régime de sécurité sociale européen, les prélèvements sociaux de 17,2 % leur sont appliqués sur les loyers et plus-values, malgré le fait qu’ils ne bénéficient pas de la Sécurité sociale française. A contrario, le statut de loueur en meublé professionnel (LMP), avec les avantages fiscaux et sociaux qu’il procure, mérite d’être mieux connu des expatriés qui peuvent y accéder plus facilement grâce à des revenus de source française en général très limités.

Dernier frein majeur : l’accès au crédit, troisième principale difficulté rencontrée par les expatriés (24 %). Si recourir à une banque française est très attractif, car elle peut se garantir sur le bien en prenant une hypothèque et prête à taux fixe et à long terme avec des conditions de taux plafonnées par le taux d’usure, l’emprunteur expatrié se heurte bien souvent à la difficulté des banques à évaluer sereinement ses revenus et charges, donc sa capacité de remboursement. Nombre d’entre elles restent donc prudemment à l’écart de ce marché et seules celles disposant d’une expérience acquise de longue date ou d’équipes dédiées formées aux spécificités de l’expatriation sont en mesure de répondre aux attentes des expatriés.

Conseils pour réussir une acquisition depuis l’étranger

Pour stimuler l’acquisition par les expatriés de biens immobiliers situés dans notre pays, la constitution préalable d’une épargne financière en France peut être conseillée car elle facilitera l’obtention d’un crédit bancaire en offrant des garanties complémentaires à la banque ou en réduisant le montant de l’emprunt nécessaire. Il ne sera pas inutile non plus de fournir à la banque tous les éléments d’explication relatifs au train de vie et de démontrer ainsi sa capacité de remboursement. Demander conseil et faire appel à des experts dédiés (banques ou agences immobilières spécialisées mais aussi notaires disposant d’un département international, courtiers en crédit, etc.) permettra enfin de mettre toutes les chances du côté de l’acquéreur. A côté des associations de Français expatriés, il existe en France un réseau de professionnels du patrimoine et de l’expatriation accessibles depuis l’étranger et susceptibles d’apporter le conseil et l’expertise nécessaires pour mener à bien une telle opération. Signature électronique à l’appui, il est même désormais possible de réaliser une telle opération de A à Z depuis l’étranger, malgré les contraintes propres à l’éloignement.

(1) Créé en 2020, L’Observatoire de l’expatriation Banque Transatlantique est la consultation annuelle réalisée auprès des Français vivant à l’étranger, en partenariat avec l’association Union des Français de l’étranger (UFE) et l’institut de sondages Opinionway.