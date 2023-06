EDF investit dans Masteos

Elle lève (encore) de l’argent! Après 15 millions d’euros en 2021 puis 40 millions d’euros en juin dernier (série A), la proptech Masteos, spécialisée dans l’investissement locatif clé en main, annonce ce mardi avoir levé 12 millions d’euros, notamment auprès d’EDF (via sa société de capital-risque EDF Pulse Ventures), majoritaire dans cette levée de fonds.

Présenté comme une extension de la série A, ce nouveau tour de table se base en réalité sur une valorisation supérieure de 20%. Une hausse permise par l’augmentation du chiffre d’affaires trimestriel, qui a «doublé» selon Thierry Vignal, co-fondateur et président de Masteos.

Son associé et lui conservent toujours la majorité du capital (40%), le reste étant réparti entre les trois grands actionnaires que sont Daphni (qui remet d’ailleurs au pot pour conserver sa part stable), DST et EDF donc (mais dans une moindre mesure que les deux précédents). Les salariés se partagent également 10% du capital.

Depuis sa création en 2019, Masteos aura ainsi levé 67 millions d’euros.

Accélérer dans la rénovation énergétique

La prise de participation s’accompagne d’un partenariat opérationnel entre les deux sociétés. Masteos proposera à ses clients l’expertise d’Izi, filiale d’EDF qui accompagne les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique.

Récemment parti à l’assaut des CGP, Masteos proposait une offre d’accompagnement dans ce domaine via une filiale travaux et une équipe d’une centaine de personnes dédiées. Mais les enjeux de la loi Climat et résilience changent la donne. L’interdiction progressive à la location des quelques 7,2 millions de passoires thermiques impacte son activité. «Pour faire face aux nouvelles interdictions, on s’est dit qu’il fallait s’appuyer sur un grand acteur de la rénovation énergétique», encense Thierry Vignal, co-fondateur et président de Masteos. Côté coûts, il le reconnait : «ceux d’ampleur peuvent venir grignoter la rentabilité» des investisseurs mais ils devraient se trouver gagnants «grâce à l’amortissement fiscal des travaux permis par le régime de Loueur meublé non professionnel (LMNP)».

Si la solution développée avec Izi sera dans un premier temps réservée à ses clients, Masteos prévoit d’élargir son offre à l’ensemble des propriétaires, bailleurs ou occupants, souhaitant mener des travaux dans leurs logements. Son offre inclurait la prise en charge du financement et de la mobilisation des aides, dans l’objectif de s’imposer comme un «réflexe en matière de rénovation énergétique» appuie Thierry Vignal.

En accélérant dans la rénovation énergétique, Masteos tente de prendre le taureau par les cornes et de faire d’une menace à son développement une nouvelle opportunité commerciale.