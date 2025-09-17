Verto lève 330 millions d’euros pour son deuxième véhicule
Le spin-off de New Alpha Asset Management, spécialisé dans le growth equity sur la santé et les logiciels, finalise sa levée de fonds au hard cap, au-dessus de l’objectif initial. 30% du fonds est, d’ores et déjà, déployé.
EQT met sur les rails un véhicule Eltif 2.0Le géant du private equity scandinave structure EQT Nexus Eltif Private Equity, un fonds evergreen exposé à ses stratégies de capital parmi lesquelles le capital-risque, le LBO et le growth equity.
Trade Republic ouvre au grand public le non-coté d'Apollo et d'EQTLe néocourtier allemand qui vient de franchir le cap des 10 millions de clients en Europe noue, pour l'occasion, un partenariat avec deux géants, Apollo et EQT, permettant à ses clients d'investir à partir d'un euro dans leur fonds evergreen.
Wendel réduit encore son poids dans Bureau VeritasLe groupe a cédé plus de 20 millions d'actions avec une décote de 3,6% pour un montant de 591 millions d'euros. L'opération est liée à une obligation échangeable en titres mise en place en 2023.
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- Rubis suscite l’intérêt de CVC et Trafigura
- La réputation du gérant s'impose comme un élément clé dans la sélection de fonds evergreen
- La part du private equity diminue dans les allocations des family offices
- Crédit Mutuel Arkéa vend ses 40% dans Swen Capital Partners
