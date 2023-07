Les gestions profilées sur cinq ans des contrats d’assurances vie ne renversent pas la table

La prudence, c’est risqué. C’est en substance ce que Good value for Money, site spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers a déduit de son étude des gestions profilées en assurance-vie. Sur la période 2017-2022, les performances annuelles moyennes des assurances vies à la gestion profilée “prudente” ressortent à + 0,87 %. A l’autre bout du spectre, les gestions les plus portées vers les actions s’affichent + 3,99 %. En cela, Good value for Money constate une corrélation positive entre le niveau de risque et les performances des assurances-vie. L’étude pointe également une croissance continue des performances selon le niveau de risques affiché. De +1 % pour les gestions profilées “modérées”, à +2,12 % pour les équilibrées et + 2, 72 % pour les offensives, le tout net de frais.

A noter que le résultat reste inchangé lorsque des contrats d’assurance-vie offrent des unités de compte (UC) s’inscrivant dans un profil de gestion à la place de gestions profilées. Toujours sur la période sous observation, la performance annuelle ressort à -0,1 % pour les UC à gestion profilée prudente contre + 3,43% pour celles ayant une gestion profilée la plus agressive.