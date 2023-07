Les fonds d’obligations internationales à la loupe #43

Nous retrouvons les fonds Obligations Internationales après 6 mois. L’embellie est de mise mais elle prend la forme d’une progression linéaire. A -1,42%, la performance moyenne de la catégorie reste négative mais la progression est nette lorsqu’on la compare aux -8,06% enregistrés le 20 janvier dernier. Dans le haut du classement, les performances des fonds du Top 10 se resserrent et sont globalement positives à un, trois et cinq ans.

La montée des taux sur le marché a donc permis à cette catégorie de retrouver un nouvel allant, mais il faudra sans doute attendre 2024 pour que l’attrait de la catégorie soit plus visible. Cependant, cette hausse mesurée mais assurée permet de trouver de belles opportunités sur un investissement moyen et long terme.

(1) du 24/06/2022 au 23/06/2023

(2) du 26/06/2020 au 23/06/2023

(3) du 29/06/2018 au 23/06/2023

(4) Au 31/05/2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, le fonds AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds A USD au code LU2396642022 n’a pas d’étoiles car il a été créé le 24/01/2022. Par ailleurs, le fonds Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus BI-EUR au codeLU2281724729 affiche une notation junior en ayant entre 2 et 3 ans d’historique.