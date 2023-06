Les fonds diversifiés à dominante actions à la loupe #42

Cinq mois après, les fonds diversifiés internationaux à dominante actions sont de nouveau dans la lumière cette semaine. Les performances poursuivent leur progression avec une régularité certaine, permettant d’atteindre une moyenne de +7,46% pour la catégorie. Le fonds CIPEC Liberté Vademecum RC se détache avec une excellente performance à 1 an de +24,43% et 4 étoiles junior, un fonds très prometteur à suivre donc.

Le Top 10 se démarque particulièrement du reste de la catégorie. La diversité des gestionnaires est également à souligner avec notamment un fonds danois en neuvième position !

(1) du 17/06/2022 au 16/06/2023

(2) du 19/06/2020 au 16/06/2023

(3) du 22/06/2018 au 16/06/2023

(4) Au 31/05/2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, le meilleur du classement sur un an est le seul à disposer d’une très bonne notation « junior ». Il devance six fonds dans le top 10 dotés de la meilleure notation senior, soit cinq étoiles.