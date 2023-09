Les fonds d’actions Amérique du nord à la loupe #48

Nous retrouvons cette semaine les fonds Actions Amérique du Nord général. Après un constat en demi-teinte lors de la dernière étude au mois de mai, la résilience des économies nord-américaines s’est confirmée une fois de plus et la performance moyenne de la catégorie est redevenue positive (+ 2,31%). En outre, le Top 10 établi sur les douze derniers mois retrouve de belles couleurs.

La surchauffe de l’économie américaine n’est pas clairement établie et la dynamique des entreprises permet des résultats flatteurs à court, moyen et long terme pour cette classification. Tous les indicateurs sont au beau fixe. A noter que cinq fonds se sont maintenus dans le haut du classement par rapport à la dernière étude, dont les deux premiers fonds, gérés par Natixis, qui conservent donc leur place sur le podium.

(1) du 09/09/2022 au 08/09/2023

(2) du 11/09/2020 au 08/09/2023

(3) du 14/09/2018 au 08/09/2023

(4) 31/08/2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles «juniors» et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles «seniors». Dans notre tableau, tous les fonds disposent d’une note Senior mais celles-ci sont plus ou moins élevées.