Les fonds Actions Immobiliers Europe à la loupe #47

Nous suivons les fonds Actions Immobilier Europe depuis le début d’année. En cette rentrée de septembre la progression est assez

convaincante. La moyenne de la catégorie s’affichait à -32,5% début 2023, à -28,07% en juin, pour se fixer désormais -9,6%. Bien que l’immobilier soit en berne, l’inflation a permis aux foncières cotées d’améliorer leurs revenus, et les sociétés du bâtiment ont amélioré leurs marges en maintenant leurs coûts.

Les fonds du Top 10 sur douze mois affichent cependant encore des performances négatives. A une exception près : celle du fonds Euro Immo-Scope P1 dont la progression de + 5,32% est à saluer. On constate par ailleurs une certaine continuité dans les fonds performants puisque 7 d’entre eux étaient déjà présents dans le palmarès en juin.

(1) du 02/09/2022 au 01/09/2023

(2) du 04/09/2020 au 01/09/2023

(3) du 07/09/2018 au 01/09/2023

(4) Au 31/07/2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles «juniors» et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles «seniors». Dans notre tableau, tous les fonds disposent d’une note Senior mais celles-ci sont plus ou moins élevées.