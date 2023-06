Les fonds actions euro Petites et moyennes capitalisations à la loupe #41

Nous nous penchons pour la première fois sur les fonds investis en actions de petites et moyennes capitalisations de la zone euro cette semaine. Très disputée, cette catégorie affiche cependant des performances qui ne sont pas au niveau des actions grandes capitalisations. La moyenne de la classe d’actifs est de -0,46% mais les performances des fonds du Top 10 sont largement positives, une large majorité de fonds étant par ailleurs domiciliés en France.

La continuité des performances reste un atout et la régularité des rendements permet d’être rassuré sur l’intérêt de cet investissement. De ce point de vue, le leader du classement, Advanced Small Caps Euro R, illustre bien cette tendance avec des performances séduisantes à 1, 3 et 5 ans !

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, tous les meilleurs fonds du classement sur un an disposent d’une notation « senior ». Trois d’entre eux ont obtenu le nombre d'étoiles maximum.

(1) du vendredi 10 juin 2022 au vendredi 9 juin 2023

(2) du vendredi 12 juin 2020 au vendredi 9 juin 2023

(3) du vendredi 15 juin 2018 au vendredi 9 juin 2023

(4) Au 31/05/2023