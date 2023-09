Les fonds Actions de la zone euro à la loupe #46

Les fonds Actions Euro Général sont à l’honneur cette semaine. La performance moyenne de cette catégorie - déjà étudiée en octobre 2022 et mars 2023 - sont en constante progression. De -10,56% sur un an à fin octobre 2022 puis à +2,44% en mars, la moyenne de l’ensemble s’affiche désormais, toujours sur un an, à +11,59%.

Le Top 10 évolue en conséquence positivement avec des performances très séduisantes, notamment pour les deux premiers du classement, SSGA - State Street Eurozone Value Spotlight P EUR et ODDO BHF SICAV - ODDO BHF Metropole Euro SRI A. Il faut toutefois rester mesuré car les marchés ont eu tendance à anticiper un regain des économies de la zone euro. Dit autrement, les incertitudes en matière d’inflation, de coût des matières premières entre autres ne permettent pas d’avoir une vision claire des évolutions futures.

(1) du 26/08/2022 au 25/08/2023

(2) du 28/08/2020 au 25/08/2023

(3) du 31/08/2018 au 25/08/2023

(4) Au lundi 31 juillet 2023

Comment lire la notation Europerfopermance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, toutes les notations sont seniors et un seul fonds n’obtient pas le nombre maximum d'étoiles.