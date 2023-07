Le gouvernement veut mobiliser l’épargne des ménages pour financer la transition écologique

Les plans d’épargne logement (PEL) des ménages serviront-t-il à financer la rénovation énergétique des logements ? C’est en tout cas l’une des propositions de l’Institut de la finance durable (IFD) que le Comité du financement de la transition écologique (CFTE) souhaite suivre.

Il s’est réuni pour la première fois mercredi 12 juillet. Cela a été l’occasion pour le président de l’IFD, Yves Perrier, de présenter les conclusions du rapport «Plan d’actions pour le financement de la transition écologique» publié en mai, devant un parterre d’acteurs industriels, financiers, experts et autorités de supervision.



Orienter le fonds d’épargne et le PEL vers le financement de la transition écologique

Ce rapport met notamment en avant le rôle que peut jouer l’épargne des ménages dans le financement de la transition écologique et fait plusieurs propositions en ce sens. L’IFD souhaite augmenter la quotité du fonds d’épargne qui finance la rénovation carbone, la construction bas-carbone et les projets d’infrastructures énergétiques structurants pour la transition écologique. En plus de financer le logement social en priorité, il pourrait être davantage employé pour soutenir la rénovation carbone des logements sociaux et des bâtiments publics.

La rénovation thermique des logements pourrait aussi être financée par le PEL. Son déblocage serait ainsi facilité et une prime octroyée, de l’équivalent d’une rémunération rehaussée de 0,5 point, quel que soit le taux d’intérêt, avec un plafond bonus à définir.

L’IFD souhaiterait un suivi des financements de la transition écologique réalisée par les banques dépositaires de l’épargne réglementée. Dans le même temps le plafond du livret de développement durable et solidaire (LDDS) pourrait être relevé en cas de besoin.

Un autre produit d’épargne pourrait servir à financer la transition écologique : l’assurance vie. Elle pourrait être labellisée «transition écologique» en cas d’engagement de l’assureur d’investir une part du fonds dans des actifs «verts» et en transition. Enfin, l’IFD souhaite mettre en place un forfait social incitatif pour l’investissement en PER collectif qui offre des fonds labellisés Transition. Cela pourrait aller jusqu’à porter le forfait social à 0%.



Des propositions à approfondir

Lors de sa réunion du 12 juillet, le CFTE a ainsi demandé à l’IFD de continuer ces travaux en ce sens. L’institut est chargé de préciser la contribution du secteur financier aux plans de financement de la transition et de développer les recommandations concernant le verdissement de l’épargne règlementée et l’utilisation des PEL pour la rénovation des bâtiments. Il doit également clarifier la qualification des produits financiers au regard des objectifs de transition écologique.

Le CFTE lancera aussi plusieurs axes de travaux en ce sens. Il veut travailler sur la réforme du Plan d’épargne logement (PEL), afin qu’il puisse plus directement contribuer à la rénovation thermique. Afin d’accroitre sa contribution au financement de la transition écologique, il cherchera à moderniser le Livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Enfin, les propositions de l’IFD en ce qui concerne l’épargne retraite et les PER ont été intégrés dans le projet de loi industrie verte qui sera examiné en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 17 juillet.