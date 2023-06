L’allocation d’actifs des family offices s’apprête à prendre un virage serré

Les family offices se préparent à un changement radical de leur stratégie d’allocation d’actifs et sonnent définitivement la fin d’une époque de taux d’intérêt nominaux bas et de liquidités abondantes. «À la lumière des points d’inflexion potentiels entre les taux d’intérêt, l’inflation et la croissance économique, le rapport de cette année montre que les family offices planifient le plus grand changement depuis plusieurs années dans l’allocation stratégique d’actifs», a annoncé UBS dans son rapport 2023 dédié aux family offices.

Dans un contexte de remontée des taux, les professionnels financiers prévoient un retour logique vers le marché des obligations. Près de quatre sur dix anticipent d’augmenter leur part de titres à revenu fixe des marchés développés, au cours des cinq prochaines années. Cependant - et bien que les obligations de haute qualité à duration courte leur apportent temporairement une potentielle protection de capital - ils sont plus d’un tiers à envisager un retour des marchés actions émergents. Un choix justifié par le pic que le dollar américain a connu, mais aussi de la réouverture de l’économie chinoise.

Pour plus de diversification, la gestion active revient également en force. Ils sont plus d’un tiers à miser davantage sur une sélection personnalisée. Sur l’année à venir, les conseillers financiers devraient ainsi tabler sur des opportunités de valeur afin de diversifier leurs portefeuilles, a montréle rapport d’UBS.

Un désengagement temporaire dans l’immobilier à prévoir

«Alors que les tendances actuelles du marché et géopolitiques plaident en faveur des titres à revenu fixe liquides et à court terme, 66 % des family offices continuent de penser que l’illiquidité augmente les rendements à long terme», a déclaré George Athanasopoulos, head global family and institutional wealth, co-head global markets chez UBS. Ainsi, les family offices vont avoir tendance, cette année, à se tourner vers des allocations de hedge funds. Selon le rapport, leur part au sein des portefeuilles est passés de 4 à 7% en 2023. Plus des trois quarts des professionnels du conseil pensent que leurs performances «atteindront ou dépasseront» leurs objectifs.

En parallèle, près de la moitié des répondants ont annoncé leur volonté de «surallouer» leurs portefeuilles vers le marché secondaire du capital-investissement sur l’année à venir. Sur un temps plus long, soit cinq ans, plus de 40% prévoient également de lever des investissements directs en capital-investissement. «Les family offices avec des investissements en capital-investissement préfèrent investir en utilisant des fonds (56 %) car, ces supports permettent de diversifier et offrent l’opportunité aux family offices de pénétrer des marchés sur lesquels ils ne disposent pas d’expertise interne», peut-on lire dans le rapport.

A contrario, et pour compenser leurs allocations plus importantes aux fonds de capital-investissement, à la dette et aux infrastructures, ils prévoient de se désengager «avec une certaine prudence» des actifs immobiliers. Ils ne tirent pas un trait pour autant, puisque sur les cinq prochaines années, un tiers d’entre eux prévoient de passer à des allocations plus élevées. «Cela correspond à un schéma de taux d’intérêt élevés en 2023, avec une certaine faiblesse des prix de l’immobilier, avant qu’un certain retour à l’ère de l’argent facie et des valorisations plus faibles ne commencent à soutenir, une fois de plus, cette classe d’actifs», peut-on lire dans le rapport.