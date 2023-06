Tribune de François Soulage, président du comité d’éthique de Kaori, association d’épargnants créée par le Secours Catholique.

Il aura fallu la publication d’un ouvrage pour que la notion de controverse sociale prenne tout son sens. Depuis la parution fin janvier 2022 des Fossoyeurs (Fayard), où Victor Castanet a mis en lumière les dérives « rentabilistes » du groupe de maisons de retraite Orpea, le monde de la finance a découvert que ce risque pouvait coûter cher. Plus de 2,5 milliards d’euros de capitalisation boursière sont partis en fumée en moins d’un an et demi. Rien que ça. Auxquels s’ajoute une perte nette comptable de 4 milliards d’euros en 2022.

Mais peut-être est-ce là un mal pour un bien. Avec le temps, le concept d’ISR (investissement socialement responsable) a surtout mis l’accent, en adéquation avec l'évolution de l’opinion publique, sur les aspects environnementaux et plus généralement écologiques. Ce faisant, le S de l’ISR a été un peu oublié. L’urgence climatique, souvent soulignée par les pouvoirs publics et la presse généraliste – la résonance des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) l’atteste –, a de fait été intégrée par la plupart des acteurs financiers européens. En témoigne la pléthore d’initiatives de place. De ce fait, le pilier « Social » de l’ESG a longtemps été le « parent pauvre » de l’investissement durable. Pourtant, l’Accord de Paris ne mentionne-t-il pas la nécessité de tenir compte des « impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité ». Et il indique aussi que les mesures de lutte contre le changement climatique doivent « respecter, promouvoir et prendre en compte les obligations respectives des Parties concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre générations ».

La responsabilité incontournable de la finance

L’industrie financière a un grand rôle à jouer pour garantir l’équité sociale, la création d’emplois durables et la cohésion sociale. En sa qualité de financeuse de l’économie, elle constitue un levier puissant pour transformer en profondeur les pratiques sociales des entreprises et des Etats.

Car ce sont bien eux qui pourront apporter des solutions à la construction du bien commun. L’attention pourra par exemple être portée sur ce qui permet aux hommes et aux femmes de nos différents pays de vivre dignement, et pas uniquement sur la rentabilité des capitaux engagés.

Toutefois, pour que cette ambition ne reste pas un vœu pieux, il faut pouvoir reconnaître les acteurs les plus avancés dans ce domaine. Or, à l’instar de l’analyse financière, si l’analyse environnementale permet des comparaisons possibles à partir de données quantifiables, de seuils d’appréciation, d’indicateurs, il n’en est pas de même pour les critères sociaux. D’après une étude de BNP Paribas réalisée à l’échelle mondiale, plus de la moitié des investisseurs ne seraient pas réellement en état de les appréhender de manière justifiée.

Analyser le climat social de l’entreprise sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, qu’il s’agisse de la situation des salariés, de la sous-traitance, des relations avec les fournisseurs ou les distributeurs, apparaît essentiel pour appréhender la durabilité et la responsabilité d’un investissement, gage de sa pérennité à moyen et long terme. Tout comme privilégier les gérants et les fonds les plus engagés en matière de gouvernance, de capital humain et de relations avec les parties prenantes prolonge les actions menées dans le monde financier auprès des populations les plus vulnérables.

Un déterminant essentiel de la création de valeur

D’un point de vue financier, la prise en compte de critères sociaux est une source de création de valeur. Selon une étude de la Société Générale, les sociétés européennes les plus sérieuses sur l’aspect social affichent une surperformance de 40 % par rapport au Stoxx 600 depuis 2013, contre moins de 20 % pour les critères environnementaux.

A l’inverse, en 2022, l’évolution des actions Orpea et Teleperformance ont rappelé aux investisseurs qu’ignorer, sciemment ou non, les risques sociaux liés à certaines activités conduisait à une mauvaise interprétation du risque : les deux titres ont respectivement perdu 93 % et 43 % de leur valeur en douze mois. Il faut donc maintenant se donner les moyens de disposer du maximum d’informations extra-financières. Or ces informations existent si on prend le temps d’aller les chercher.

Dans le domaine social, des métriques sont déjà disponibles dans plusieurs domaines : les écarts de salaires (entre les hommes et les femmes, entre la direction et les employés), les accidents au travail, ou encore la proportion de femmes aux postes de direction. On constate néanmoins un manque d’indicateurs sur l’employabilité des populations vulnérables, qu’il s’agisse des jeunes ou des personnes en situation de handicap. Ces critères sont pourtant tout aussi importants à prendre en compte pour jauger du caractère vertueux d’une entreprise sur le plan social.

Rester attentif au devoir de vigilance et aux controverses

Les gérants jouent un rôle crucial pour apprécier ces situations et choisir les entreprises dont la démarche est véritablement sincère, notamment du côté des fonds les plus engagés sur ces critères. A condition d’échanger avec eux, d’analyser la composition des portefeuilles des fonds par transparence en étudiant leur inventaire. Mais aussi de vérifier que, avec le temps, les engagements initiaux sont bien respectés.

Ensuite, lors de l’analyse du portefeuille, il convient d’être particulièrement attentif à deux facteurs : les controverses et le devoir de vigilance. Tout en veillant bien sûr à la qualité de la gestion financière du portefeuille. Au sujet des controverses et pour reprendre l’exemple d’Orpea, les déficiences en termes de rémunération des salariés, de turnover, de ratios entre les diverses sources de dépenses auraient dû conduire à des échanges plus nourris avec les gérants des fonds.

De même, en ce qui concerne Teleperformance, les alertes syndicales auraient pu amener à comprendre que les salariés n'étaient pas employés dans des conditions acceptables à la fois sur le rythme de travail, les rémunérations à l’échelle du pays et la nature des tâches accomplies.

Autre point important : le devoir de vigilance. Cette contrainte ne s’applique certes pour l’heure qu’aux entreprises françaises mais on peut espérer qu’elle s'élargisse au champ européen. Cette nécessaire vigilance donne une idée de la manière dont l’entreprise prend en compte la dimension sociale à travers les conditions de travail et de rémunération de l’ensemble de la chaîne de ses sous-traitants. Le tout en en tenant compte des situations selon les pays car leurs règles sociales et/ou culturelles peuvent être très différentes des nôtres.

N’attendons pas d’avoir des données parfaites et des règles homogènes pour prendre à bras-le-corps l’exigence sociale de l’ISR. Il n’en existe dans aucun domaine. On peut d’ores et déjà avancer avec conviction !