CNR Logement, déjà la gueule de bois

« Tout ce qui pouvait être fait a été fait. » Il en aura fallu de l’énergie à Olivier Klein pour défendre le résultat de son Conseil national de la refondation (CNR). En multipliant les prises de parole après la conférence de restitution du lundi 5 juin, le ministre du Logement a donné de sa personne pour assurer le service après-vente. « Ce n’est ni le début, ni une fin. Ce n’est qu’une première étape », a-t-il martelé, tentant de contrer les virulentes critiques, provenant même des rapporteurs du CNR. « Ce que je retiens des annonces ? Rien !, a ainsi attaqué Christophe Robert, président de la fondation Abbé Pierre, devant le parterre de journalistes et de professionnels. Avec ce que nous avons entendu, pouvons-nous vraiment parler de refondation ? Peut-on vraiment dire que l’on a créé une nouvelle politique du logement ? J’en doute. » Le ton était donné.

Lancé en novembre 2022, le CNR Logement a mobilisé plus de 200 professionnels, répartis en trois groupes de travail. Deux cents propositions ont été faites, 19 ont été retenues pour être soumises au président de la République. Au départ, le Conseil n’avait pas vocation à répondre à une crise immobilière, dont le gouvernement commençait à peine à saisir la possible ampleur. Très vite, l’exécutif s’est retrouvé englué dans l’épineux projet de réforme des retraites. De manifestations en 49-3, ses relations avec l’Assemblée nationale ont été au bord du déchirement et ont renvoyé les autres sujets aux calendes grecques.

Pourquoi le CNR a déçu

Mais une crise a cela de spécifique qu’elle ne prévient pas quand elle éclate. Les alertes des courtiers et des promoteurs n’ont trouvé une oreille attentive des pouvoirs publics qu’au moment où le marché locatif a commencé à se bloquer à son tour. Au point d’inquiéter le patronat et d’envoyer Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, passer le message dans les médias : les entreprises ne parviennent plus à embaucher car les salariés n’arrivent plus à se loger. Le patron des patrons qui alerte sur la crise du logement ? Il n’en fallait pas plus pour pousser le CNR sous le feu des projecteurs… Et faire grimper les attentes.

Il faut continuer l’incitation fiscale dans le locatif, mais avec des contreparties MICKAËL NOGAL, co-rapporteur du groupe de travail du CNR sur la production de logements et fondateur du cabinet de conseil Convergences

Au bout du compte, peu de mesures concrètes applicables à court terme annoncées et certaines ne nécessitant pas la tenue d’un CNR – comme la prolongation de la mensualisation du taux d’usure. Courtiers, promoteurs, agents, acteurs du logement social, tous se disent, déçus, frustrés, voire même carrément énervés. Ils reprochent au plan logement du gouvernement de manquer d’ambition et de vision stratégique et dénoncent ce qu’ils considèrent être des « mesurettes ». Mais il faut souligner que si les critiques se sont faites aussi virulentes, c’est que certaines n’arrangent pas leurs affaires. A commencer par l’extinction – pourtant programmée – du dispositif Pinel.

La Première ministre Elisabeth Borne et Olivier Klein ont tous deux confirmé qu’il ne serait pas remplacé après son extinction fin 2024. Le gouvernement semble ainsi vouloir sonner le glas des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif des particuliers. En cause : leur coût et relative efficacité. Entre 2009 et 2015, ils sont passés de 606 millions à 1,7 milliard d’euros, selon le rapport de la Cour des comptes de 2018. Pour cette année, Bercy estime leur coût à 1,53 milliard d’euros. Pire, ils ne bénéficieraient qu’aux ménages les plus aisés et aux investisseurs plutôt qu’aux locataires.

Si l’ensemble des filières immobilières étaient vent debout contre les mesures du CNR, les promoteurs semblent bien seuls à défendre le Pinel. Beaucoup applaudissent sa disparition, l’accusant notamment d’avoir standardisé et abaissé la qualité des logements au fil des ans.

A la manœuvre derrière le non-remplacement du Pinel, Bercy se frotte les mains : cette suppression pourrait permettre, sur le long terme, 1,6 milliard d’euros d’économies. « La dépense publique n’est pas un tabou si elle est bien orientée. Il faut continuer l’incitation fiscale dans le locatif, mais avec des contreparties », a plaidé l’ancien député La République en marche Mickaël Nogal, co-rapporteur du groupe de travail du CNR sur la production de logements et fondateur du cabinet de conseil Convergences, lors des Assises de l’immobilier mardi 6 juin.

L’autre mesure qui a surpris le marché est la prolongation du PTZ jusqu’en 2027, et surtout son recentrage sur le logement collectif dans le neuf et dans l’ancien en zones détendues sous condition de rénovation. Il ne devrait ainsi plus être octroyé pour l’achat de maisons individuelles. Avec ces évolutions, le gouvernement espère atteindre un équilibre, entre faciliter l’accès à la propriété des ménages et respecter ses objectifs de transition écologique du logement. Problème : le PTZ était déjà très difficile à obtenir tant ses conditions d’octroi sont restrictives. Seuls 63.962 ont été délivrés en 2022, selon les chiffres de Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), contre 117.000 en 2016 et 123.000 en 2017. Le renforcement de ses critères ne paraissait donc pas la priorité, mais a surtout provoqué l’ire des professionnels de l’immobilier.

63.962 PTZ délivrés en 2022

La messe n’est pourtant pas dite. Créé en 1995 sous le gouvernement Juppé, en remplacement du prêt aidé pour l’accession à la propriété, le prêt à taux zéro doit être inscrit dans le projet de loi de finances… Et donc faire l’objet d’un débat parlementaire. « L’opposition et les députés Renaissance - dont on dit les relations avec Olivier Klein compliquées – pourraient annuler l’exclusion de la maison individuelle », glisse un acteur du marché.

Aux lendemains du CNR, les professionnels accusent le coup. Déçus du résultat, ils sont sceptiques quant à la suite mais se félicitent d’un épisode médiatique intense. Rarement le logement aura été aussi politique. C’est sans doute Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la santé, qui résume le mieux les attentes du secteur : « Peu importe que ce CNR soit le début, le milieu ou une fin… C’est un sujet que nous partageons depuis de nombreuses années et nous demandons juste à avoir un pilote dans l’avion », a-t-elle lâché… en pleine restitution du CNR. « Le Conseil n’avait pas pour objectif de résoudre tous les problèmes du marché mais de nous rassembler pour partager un diagnostic commun », a voulu insister Olivier Klein. C’est chose faite : la déception semble bien… générale.