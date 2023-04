Younited s’allie à Tink et déploie le crédit instantané en Europe

Younited pratique l’open banking depuis 2018, mais jusqu’ici, l’accès aux comptes des candidats à l’emprunt servait essentiellement à dématérialiser le processus de constitution du dossier. L’octroi du crédit n’était pas toujours instantané, même si l’accélération était largement en marche. En choisissant de s’allier avec Tink, qui dispose d’une couverture européenne, Younited déploie une stratégie de «dual sourcing», autrement dit la fintech a décidé de travailler avec deux agrégateurs par pays, l’un local, connaissant bien les us et coutumes du pays, à l’instar de Linxo en France ou d’Unnax en Espagne, l’autre européen, présent dans toute l’Union européenne et donc dans les cinq pays où Younited opère, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la France et l’Italie.

«Cela nous donne un back-up en cas d’instabilité de la connexion avec les banques, explique Geoffroy Guigou, co-fondateur et directeur général de Younited. Nous avons mis en place une infrastructure technique qui mesure en permanence la qualité des connexions avec les API des banques et qui route les appels via le chemin le plus sûr.» Un moyen de garantir l’efficacité opérationnelle aux emprunteurs et l’instantanéité de la réponse à leur demande de crédit. Tout le processus de la demande à l’octroi est ainsi automatisé. Actuellement, les trois quarts des crédits sont ainsi octroyés instantanément, les 25% restants faisant l’objet d’une évaluation humaine.

Cette automatisation donne un avantage considérable à Younited alors que la directive encadrant le crédit à la consommation devrait s’étendre au paiement fractionné et contraindre les acteurs à évaluer systématiquement la solvabilité des consommateurs. Les établissements spécialisés en crédit ne s’y sont pas trompés et certains aimeraient bénéficier de cet atout. Des discussions sont en cours.

Cette alliance avec Tink contribue également à un échange de savoir-faire sur la catégorisation des données des comptes bancaires. Younited et Tink ont chacun créé leur propre algorithme de catégorisation, mais la finesse du résultat dépend de l’usage qui en est fait. Or, Younited interprète le sens des données en vue d’évaluer le risque de crédit. Il s’intéresse donc aux revenus et aux charges récurrents ainsi qu’au reste à vivre.

Tink, de son côté, est plus avancé sur les services de gestion budgétaire (PFM) et catégorise les données afin de mieux comprendre et restituer les dépenses des consommateurs. Les équipes de data scientists des deux fintechs pourront ainsi s’enseigner mutuellement leurs secrets de fabrication. D’autant plus que Younited a lancé son propre coach budgétaire fin 2021. «Plus de 220.000 personnes ont bénéficié de l’analyse de leurs comptes et reçu des recommandations pour faire des économies sur leurs frais bancaires, leurs dépenses d’énergie, de telecoms ou d’assurance, détaille François de Bodinat, chief product officer de Younited. Plus de la moitié des utilisateurs ont suivi les conseils de notre service Younited Coach.» En Espagne, Younited est ainsi devenu le premier apporteur d’affaires d’ING Direct, banque parmi les moins chères sur ce marché.