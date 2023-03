Synalcom et Qori fusionnent pour créer une plateforme de paiement unifié

Sylq, c’est le nom d’un nouvel acteur du paiement issu de la fusion de Synalcom et de Qori. Et ses ambitions sont grandes : faire de l’ombre à Adyen ou à Stripe. Sylq propose une plateforme de paiement unifiée qui permet de réaliser des transactions en point de vente ou en ligne, par carte, par virement instantané via l’open banking et même en cryptoactifs. Pour cela, il a fallu rapprocher des savoir-faire complémentaires.

Tout en un

D’un côté, Synalcom est un prestataire de services pour les commerçants et professions libérales en direct ou pour le compte des banques. La société propose des terminaux de paiement électronique (TPE) ainsi que les services connexes, maintenance, dépannage et accès aux infrastructures de paiement permettant d’accepter les différentes sortes de cartes bancaires, françaises et étrangères, et les cartes restaurant. Fondée en 2007, Synalcom compte 20.000 entreprises clientes et gère un parc de 230.000 TPE. Son effectif est de 150 personnes.

De l’autre, Qori est une jeune fintech créée en 2021, elle a développé une application d’acceptation des paiements pour les commerçants à partir de tout terminal de paiement ou appareil mobile, c’est une technologie de SoftPOS (terminal de paiement logiciel et non plus matériel). Elle permet d’accepter des paiements par carte, par virement instantané via l’open banking et en cryptoactifs en utilisant les QR codes ou la technologie NFC. Les transactions peuvent s’opérer en face à face, en ligne ou à distance. Elle compte 15 collaborateurs.

Se préparer aux paiements du futur

Ensemble, les deux entreprises veulent offrir aux commerçants une plateforme unique qui leur simplifie le paiement dans tous les cas d’usage, y compris ceux qui ne sont pas encore très développés. «Le paiement par virement instantané en open banking commence à se diffuser en France dans les paiements en ligne, parce qu’il revient moins cher aux commerçants, qu’il n’a pas de limite de montant et qu’il procure une sécurité élevée, explique Daniel Maurice-Vallerey, directeur général de Sylq. Il ne se pratique pas encore en point de vente mais il va arriver.»

Quant aux transactions en cryptos, elles sont encore marginales en nombre mais portent souvent sur des montants importants (bijouterie, tourisme, automobile…). Cette option permet aux commerçants de réaliser des ventes sans se préoccuper d’ouvrir un wallet crypto, toute la complexité de la transaction est gérée par Sylq, pour un tarif de moins de 2% par transaction.

«Nous avons conçu les fondations pour permettre aux commerçants de faire face à la diversité des moyens de paiement existants ou à venir, résume Tony Delalande, président de Sylq. Nous avons développé les connexions avec les réseaux de paiement locaux dans les pays d’Europe, nous simplifions ainsi les parcours des commerçants et pouvons les accompagner partout sur le continent alors que l’innovation s’accélère.» Sylq est intermédiaire en opération de banque (IOBSP) et travaille avec l’établissement de paiement Lyra.