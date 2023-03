Mangopay rachète WhenThen, un spécialiste de l’orchestration des paiements

Depuis son rachat par Advent en avril 2022, Mangopay est en pleine croissance. Pas seulement parce que les marketplaces, ses clients, connaissent une forte progression de leur activité. C’est aussi parce que Mangopay s’enrichit de nouvelles technologies. Après Nethone, une solution antifraude acquise en décembre dernier, Romain Mazeries annonce le rachat de WhenThen réalisé en novembre dernier, et dont l’intégration technique est presque terminée.

Routage intelligent

Cette fintech dublinoise a développé une plateforme d’orchestration des paiements qui permet de choisir, pour chaque transaction, le processeur le plus avantageux pour le marchand ou celui avec lequel la transaction a le plus de chances d’aboutir sans friction. Le routage intelligent des transactions vers différents processeurs permet aussi de réduire les coûts pour le marchand en optimisant ce choix selon le type de carte, le pays d’origine du porteur ou le volume de transactions à traiter. Cette option convient bien aux grands e-commerçants qui cherchent à réduire le coût global d’acceptation des paiements.

A lire aussi:

Fluidité des transactions

En outre, la plateforme de WhenThen permet également de proposer une alternative quand une transaction ne peut aboutir. «Nous collectons des centaines de données qui nous permettent de personnaliser automatiquement le traitement de la transaction, détaille Kirk Donohoe, cofondateur de WhenThen devenu chief product officer chez Mangopay suite à l’acquisition. Cela contribue à offrir une expérience client de haut niveau et à renforcer la qualité de la relation client. De plus, notre technologie ‘no code’ permet aux commerçants de reconfigurer le parcours client comme ils le souhaitent, ils peuvent donc le changer ou l’améliorer très simplement et au moment voulu.»

Les sites marchands ont à leur disposition un tableau de bord qui leur procure une vision globale de leurs transactions et sur lequel ils peuvent activer instantanément de nouveaux moyens de paiement. WhenThen contribue d’ailleurs à diversifier les moyens de paiement proposés aux clients, en intégrant par exemple ceux des pays d’Europe de l’Est, mais aussi différents fournisseurs de BNPL ou encore le virement open banking déjà populaire dans plusieurs pays.

Une nouvelle licorne

«L’intégration de WhenThen renforce vraiment nos capacités, résume Romain Mazeries, CEO de Mangopay. Nous disposons ainsi d’une plateforme modulaire, facile d’intégration, avec une large palette de moyens de paiement. De plus, nous avons maintenant la capacité de tokeniser les cartes et de gérer les tokens de Visa, Mastercard ou American Express, c’est un avantage pour la sécurité des transactions.» L’équipe de WhenThen, composée d’une trentaine d’employés, fait croître l’effectif de Mangopay à 400 personnes. Et sa valorisation atteindrait même un milliard de dollars.

Après Hubert Rachwalski, ancien PDG de Nethone, Kirk Donohue est le dernier membre du comité exécutif de Mangopay qui accueille déjà des professionnels des paiements expérimentés comme Ronen Benchetrit, chief technology officer et ancien de Zopa, Luke Trayfoot, chief revenue officer et ancien de Paypal, Olympe Leflambe, directrice juridique et ancienne de eBay et Carlos Sanchez Arruti, directeur financier et ancien d’Amazon. Romain Mazeries est bien entouré.