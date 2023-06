La Bruxelles Blockchain Week réunit décideurs politiques et entrepreneurs

Mettre Bruxelles sur la carte mondiale de la blockchain et faire le pont entre décideurs politiques et entrepreneurs du secteur. Telle est la double ambition affichée par l’un des organisateurs de la Bruxelles Blockchain Week, Christophe de Beukelaer, député centriste belge qui s’est notamment fait connaître pour avoir touché une année durant son salaire en bitcoins. Un «acte politique» destiné à susciter le débat autour du «formidable outil» qu’est la finance, qui se détourne pourtant de plus en plus de l’intérêt général selon l’intéressé.

Cette deuxième édition, qui se tiendra du 5 au 11 juin, se concentrera sur les thèmes de la régulation et de la tokenisation des actifs financiers avec des conférences les 7 et 8 juin au club TheMerode réunissant plus de 40 conférenciers parmi lesquels Tamara Ferreira Schmidt, directrice de la Digital Euro Association, Patrick Hansen, directeur stratégique pour l’Europe de Circle ou encore Roy van Krimpen, directeur régional pour la plus grande plateforme d’échanges au monde Binance. «Nous n’avons pas voulu aller dans tout ce qui est NFT, métavers. L’idée est de se différencier des grandes foires clinquantes», explique Christophe de Beukelaer.

A lire aussi:

La régulation au cœur des débats

Après plusieurs mois de débats animés, l’Union européenne a enfin adopté le fameux règlement MiCa (Markets in Crypto-assets) qui rentrera en vigueur en juillet prochain avec une période transitoire de 18 mois. L’Europe est donc le premier espace régional à se doter d’un cadre réglementaire harmonisé entre tous les États membres sans pour le moment en connaître toutes les conséquences pour les entreprises du secteur.

A lire aussi:

Les débats se concentreront également sur la finance décentralisée (DeFi), système financier alternatif au système traditionnel dont les infrastructures s’appuient sur la technologie des blockchains publiques comme Ethereum. Ses rouages sont particulièrement étudiés par les plus grands institutionnels financiers dont les interrogations se portent sur la capacité d’intégration d’un tel système au niveau réglementaire.

A lire aussi:

Dans ce sillage, la tokenisation via la blockchain sera aussi au menu. En décembre 2022, le PDG de BlackRock Larry Fink avait déclaré que la crypto allait «transformer» l’investissement de la prochaine génération de marché via la tokenisation des actifs financiers. Dans ce cadre, le régime pilote mis en place par l’Union européenne, entré en vigueur depuis le 23 mars pour une durée de trois ans, doit permettre de tester l’utilisation des technologies de registre distribué (DLT) dans les infrastructures de marché. A l’issue du temps imparti, l’élaboration d’une réglementation pourra être décidée si l’expérience est jugée concluante.