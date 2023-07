La Banque de France démontre l’intérêt d’une monnaie digitale de banque centrale de gros

La Banque de France tient à la monnaie digitale. Deux ans après un premier rapport qui synthétisait ses retours d’expérience en matière d’utilisation de la blockchain, l’institution publie un second rapport qui dévoile dans le détail les apports décisifs d’une future monnaie numérique de banque centrale (MNBC) pour deux grandes familles d’usages : le règlement des actifs financiers, d’une part, et les paiements transfrontaliers, d’autre part. Outre les huit enseignements qu’elle tire de ces importants travaux réalisés avec d’autres banques centrales, des banques commerciales, la Banque des règlements internationaux ou Swift, la banque centrale profite de l’occasion pour énoncer certaines convictions.

Première d’entre elles, l’indispensable articulation entre MNBC de détail et MNBC de gros, pour les échanges interbancaires et entre acteurs de la finance. C’est le seul moyen, selon elle, de garantir l’unicité de la monnaie de banque centrale et la convertibilité avec les monnaies de banques commerciales et autres formes de monnaies privées. Ensuite, la coopération internationale et les partenariats public-privé doivent se poursuivre absolument sous peine de reproduire la fragmentation des systèmes financiers et de paiement existants. Cette collaboration est considérée comme fondamentale pour permettre une interopérabilité des MNBC à l’échelle mondiale.

Interopérabilité nécessaire

Cette interopérabilité est d’ailleurs vue comme une priorité si l’on veut assurer des passerelles entre les infrastructures traditionnelles et celles fondées sur la «DLT» (distributed ledger technology, technologie de registre distribué, blockchain). De même, l’efficacité énergétique doit être prise en compte dans la conception des MNBC, en lien avec les préoccupations climatiques actuelles.

Sur le plan technique, la Banque de France voit dans les innovations technologiques liées aux blockchains des outils qui permettront aux banques centrales de garder le contrôle de leur MNBC. Ensuite, elle souligne que, même si les banques centrales doivent rester neutres quant aux technologies, elles devraient tout de même agir en faveur de l’établissement de normes communes au niveau international.

Point spécifique, résultant clairement des expérimentations réalisées, le septième enseignement est la capacité démontrée de la blockchain à améliorer le traitement automatisé des activités de marché et post-marché et à contribuer à la stabilité financière. Enfin, la poursuite des expérimentations nationales et internationales est vue comme nécessaires afin de créer un cadre opérationnel pour une MNBC de gros.

Indispensable à la finance tokenisée

Concernant les cas pratiques, la Banque de France démontre les apports d’une MNBC pour assurer le règlement des actifs financiers dans un monde «tokénisé», autrement dit lorsque les actifs financiers existants seront intégrés dans une blockchain ou directement émis sur une blockchain. Les bénéfices ? Réduction des délais de règlement, grâce au temps gagné sur la réconciliation qui sera automatisée dans une blockchain, facilitation et accélération des processus post-trade, gains de transparence, possibilité d’utiliser les smart contracts (programmation et automatisation des processus) permettant d’intégrer la conformité ou la conditionnalité d’un paiement. Y compris sur les marchés non cotés, ce qui permettrait de réduire les risques opérationnels et de contrepartie.

Enfin, l’économie sur les coûts serait considérable et d’une telle ampleur que la Banque de France imagine que cela pourrait autoriser de nouveaux types de transactions, sur des parts de titres, par exemple, démocratisant ainsi l’investissement.

Plus globalement, la banque centrale estime qu’une MNBC permettrait d’inclure davantage d’acteurs financiers dans un système global intégrant les infrastructures traditionnelles et la «finance tokénisée» et évitant une nouvelle forme de fragmentation entre les deux mondes. Mais aussi entre les diverses blockchains et leurs standards souvent non interopérables.

S’appuyant sur un rapport récent de la BRI, l’institution considère en outre qu’une MNBC serait un avantage dans le cadre de transactions d’actifs financiers tokénisés, avantage en termes de sécurité et de conformité (assurée par les établissements régulés) par rapport aux stable coins qui peuvent être achetés et utilisés par des acteurs non identifiés.

Le rapport expose les trois modèles d'émission d’une monnaie de banque centrale sur blockchain, qui ont été expérimentés : le modèle d’interopérabilité, le modèle d’intégration et le modèle de distribution. Chacun est adapté à différents cas d’usage et la Banque de France estime qu’ils seront complémentaires. D’autres tests devront encore être réalisés avant d’établir le rapport avantages/inconvénients de chacun.