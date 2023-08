Adyen paie au prix fort sa folle course à la croissance

Coup de torchon pour Adyen. Le groupe néerlandais, spécialiste des services de paiements avec ses propositions d’intégration sans couture de transactions en ligne pour les grands comptes, notamment les géants du Net comme Netflix, Spotify ou Meta, dérape en Bourse ce jeudi. L’action plonge de 23% à Amsterdam, à 1.131 euros en milieu de matinée. De quoi effacer plus de 10 milliards d’euros de capitalisation boursière – plus que la valorisation boursière du Français Worldline, lui-même en baisse de 2,5% à Paris vers 11h – pour ramener celle-ci à 35 milliards d’euros.

Adyen paie le prix fort des promesses non tenues, avec une croissance des facturations et une rentabilité en deçà des attentes des analystes et des propres prévisions du groupe.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) du premier semestre ressort à 320 millions d’euros, soit un recul de 10% par rapport au 30 juin 2022 quand le consensus des analystes rassemblé par Refinitiv tablait sur 386 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a augmenté de 21% pour atteindre 739 millions d’euros, alors qu’Adyen prévoyait une croissance de plus de 25% à moyen terme.

Le rival de Paypal identifie deux causes principales à son retard. La moindre croissance nord-américaine intervient alors que le groupe dirigé par Pieter van der Does poursuit à marche forcée sa politique d’investissements et d’embauches. De quoi amputer la marge d’Ebitda qui plonge à 43% contre 59% un an plus tôt. «Dans certains domaines, l’activité a progressé à un rythme plus faible que prévu», ont déclaré les dirigeants de la société dans une lettre aux actionnaires. «C’est le cas de notre chiffre d’affaires net en Amérique du Nord qui a joué un rôle de plus en plus important au cours des dernières années.»

Objectifs de moyen terme maintenus

«Nous sommes confiants dans les avantages à long terme de la constitution accélérée de notre équipe et acceptons consciemment son impact à court terme», veut rassurer le groupe qui maintient des objectifs de moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 25% et une amélioration de la marge d’Ebitda, qui devrait atteindre 65% à long terme.

Adyen est un récidiviste des parcours boursiers heurtés. Comme l’an dernier à la même époque ou en février 2023, lors des comptes annuels, le marché réserve généralement un accueil frisquet aux comptes du Néerlandais. Avec un rapport cours sur bénéfice net escompté en 2023 de 60,3 selon Bloomberg, le profil de croissance d’Adyen se paie cher. A 34 fois l’Ebitda, sa valeur d’entreprise ne lui offre guère de marges de manœuvre en cas de déception

Avec ce brusque décrochage, le groupe néerlandais efface l’ensemble de ses gains de l’année pour se retrouver en territoire négatif et plus éloigné que jamais du pic historique touché fin août 2021, à 2.725 euros, avec un cours porté par les promesses des paiements en ligne post-Covid-19.

