Voltalia subit une lourde sanction boursière après ses pertes 2022

Voltalia fête sa récente intégration dans le SBF 120 par un court-circuit boursier. Le producteur d'énergies renouvelables plonge de plus de 13% en matinée ce jeudi à Paris, soit le plus fort repli de l’indice.

Voltalia a confirmé jeudi viser pour 2023 un excédent brut d’exploitation (Ebitda) normatif compris entre 275 millions et 300 millions d’euros, après que cet indicateur est ressorti inférieur aux prévisions des analystes et que le groupe, contrôlé par la famille Mulliez, a creusé ses pertes l’an passé.

En 2022, Voltalia a accusé une perte nette de 7,6 millions d’euros, supérieure à celle de 1,3 million d’euros subie un an plus tôt. En 2020, la société avait été profitable.

L’an dernier, l’Ebitda normatif a atteint 137,4 millions d’euros, stable sur un an en données publiées mais en repli de 10% à taux de change constants. Cet indicateur est ressorti inférieur aux anticipations des analystes recensés par FactSet, qui tablaient sur un Ebitda normatif de 187,5 millions d’euros pour l’exercice 2022 de Voltalia.

Un effet déconsolidation

L’Ebitda du dernier exercice a été «pénalisé par la déconsolidation des centrales VSM2 et VSM4, cédées en novembre 2021 conformément à la stratégie du groupe qui développe plus de sites qu’il souhaite conserver, et par la diminution des ressources éoliennes», a indiqué Voltalia dans un communiqué.

Ces éléments, ainsi que l’amortissement des centrales mises en service en 2022 et l’effet année pleine des centrales mises en service en 2021, expliquent la hausse de 8% l’an passé des dotations aux amortissements et provisions, à 81,5 millions d’euros. Le groupe exploite des centrales solaires, biomasse ou éoliennes.

Pour 2023, les dirigeants de Voltalia prévoient toujours un Ebitda normatif compris entre 275 millions et 300 millions d’euros, tandis que les analystes l’attendent à 282,4 millions d’euros.

Fin janvier, Voltalia avait publié un chiffre d’affaires de 502,7 millions d’euros au titre de l’exercice 2022, en croissance de 26% en données publiées et de 19% à taux de change constants par rapport à 2021. Ce jeudi, Voltalia indique que son chiffre d’affaires s’est établi à 469 millions d’euros l’an passé, en croissance de 31% en données publiées et de 24% à taux de change constants, sans expliquer cet écart. Une porte-parole du groupe n'était pas joignable dans l’immédiat pour apporter un commentaire.

Une puissance atteinte avec un an d’avance

Voltalia a atteint à la fin de l’année dernière son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 gigawatts (GW), qu’il prévoyait d’atteindre fin 2023.

Voltalia a par ailleurs confirmé ses perspectives pour le long terme. A horizon 2027, le groupe qui a récemment levé près de 500 millions d’euros compte atteindre un Ebitda normatif d’environ 475 millions d’euros et voir sa capacité de production en exploitation ou en construction détenue en propre dépasser 5 GW.