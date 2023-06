Verdemobil Biogaz vient enrichir le compartiment greentech de la Bourse parisienne

Avant l’été, les candidats à la Bourse parisienne, dont les indices boursiers se maintiennent sur des plus hauts, veulent profiter de la fenêtre de tir. Après Osmosun, spécialiste du dessalement d’eau de mer par énergie solaire, qui devrait dévoiler mercredi le montant qu’il espère lever sur Euronext Growth, c’est au tour du fournisseur de gaz renouvelables Verdemobil Biogaz d’annoncer sa prochaine cotation sur Euronext Growth.

Créé en 2008, Verdemobil Biogaz intègre la conception, la fabrication, la maintenance et l’exploitation d’unités de valorisation du biogaz. Le groupe revendique être le seul acteur en France à avoir mis en service cinq installations de purification, liquéfaction et distillation de bioCO 2 à partir de sites de méthanisation. Il se présente également comme l’unique acteur français de liquéfaction de biométhane en bioGNL avec son site allemand de bioH 2 .

La société s’appuie sur l’exploitation exclusive des technologies développées par la société Cryocollect, détenue à 49% par Philippe Khairallah, PDG et détenteur de 98,8% du capital de Verdemobil Biogaz. Le montant des redevances est estimé à 9 millions d’euros pour la construction de 72 modules de liquéfaction bioCO 2 et BioGNL envisagée à horizon 2028. Le groupe a déjà 40 modules installés, 15 dans son carnet de commandes livrables en 2023 et 2024, et 46 dans le pipe commercial.

Verdemobil Biogaz tire ses revenus de la vente d’installations de biogaz, de leur maintenance (contrats de 15 ans), et de la commercialisation de fluides (bioCO 2 , bioGNL et bioH 2 ) et de la facturation de prestations de liquéfaction (contrats pluriannuels). La part des ventes de fluides devrait passer de 2% du chiffre d’affaires en 2022 à 15% en 2023 et à plus de 70% en 2028, avec un impact positif sur la rentabilité.

Rentable

En 2022, Verdemobil a dégagé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, pour une marge d’Ebitda de 10,3% et un résultat net positif. En 2023, la société vise des ventes de 14,5 millions, et une marge d’Ebitda de plus de 10%. En 2028, le chiffre d’affaires est attendu à 130 millions d’euros, pour une marge d’Ebitda de 35% à 50%.

Pour mettre en œuvre son programme de développement, la société a besoin d’environ 100 millions d’euros de financement d’ici à 2028. Combien pourra-t-elle lever en entrant en Bourse ? L’an dernier, les entreprises liées à la transition énergétiques avaient le vent en poupe. Les producteurs d’hydrogène vert Lhyfe et Haffner Energy ont ainsi levé respectivement 118 millions d’euros sur Euronext en mai 2022, et 72 millions sur Euronext Growth en février 2022. Pour sa part, OKwind, spécialiste des panneaux voltaïques intelligents, avait levé 20 millions en juillet 2022. Toutefois, leur parcours boursier est très contrasté depuis leur cotation. Si OKwind bondit de 147%, Lhyfe cède 20% et Haffner Energy chute de 73%.