Unibail-RW s’allège d’un nouvel actif aux Etats-Unis

L’exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé lundi avoir cédé à son concurrent américain Centennial Real Estate le complexe Westfield Valencia Town Center, situé dans la ville californienne de Santa Clara.

Le montant de la transaction s'élève à 199 millions de dollars, soit 185 millions d’euros environ, à comparer à une dette nette de 195 millions de dollars rattachée à cet actif. Ce prix de vente représente une décote de 3% par rapport à la valeur de l’actif calculée à fin 2022, a précisé URW dans un communiqué. Le groupe a également prévenu que 50% du produit de cette vente lui reviendrait.

1,8 milliard de dollars

A la suite de cette opération, URW a vendu pour 1,8 milliard de dollars d’actifs aux Etats-Unis depuis 2021, conformément à son plan de désendettement. Entre la fin de l’année dernière et début 2023, la foncière avait annoncé la cession de trois actifs, dans le Connectitut, l’Etat de New York et en Californie, pour environ 520 millions de dollars.

En Bourse, l’action montait de 0,3% lundi en début de matinée.

A lire aussi: