Unibail-Rodamco-Westfield retrouve les moyens de temporiser

Pour Unibail-Rodamco-Westfield, le contre-la-montre de la cession des actifs américains n’est pas près de s’achever. Lestée d’une trop lourde dette héritée de l’acquisition de Westfield en 2018, la foncière d’immobilier commercial dirigée par Jean-Marie Tritant maintient son objectif d’un recentrage sur l’Europe. Mais le message adressé aux investisseurs à l’occasion de la publication de ses comptes 2022 marqués par un résultat net récurent de 1,34 milliard d’euros, en hausse de 33,2% d’une année sur l’autre, est bien celui d’une temporisation de son calendrier de cessions.

« La progression de nos résultats associée à une réduction de la dette de 1,9 milliard d’euros grâce aux cessions réalisées aux États-Unis et en Europe se traduit par une amélioration de nos ratios de crédit, souligne Jean-Marie Tritant, le président du directoire, dans un communiqué. La performance opérationnelle du groupe ainsi que ses liquidités disponibles lui permettent de réaliser de façon structurée et au moment opportun son programme de désendettement avec en particulier la réduction radicale de son exposition financière aux États-Unis ».

Le pas à franchir dans l’élagage du portefeuille européen ne paraît pas insurmontable – avec 3,2 milliards d’euros de cessions déjà actés ou réalisés sur un objectif de 4 milliards d’euros d’ici à fin 2023 -, mais la sortie des Etats-Unis pourrait prendre plus de temps que prévu. L’an dernier, pas moins de 2,8 milliards d’euros de cessions en volumes ont été réalisées, pour 1,6 milliard en Europe et 1,2 milliard aux Etats-Unis ce qui a contribué à réduire le poids de sa dette financière IFRS à 20,7 milliards d’euros. Soit un repli de 14% en deux ans.

Si la foncière ne fait plus explicitement référence à une sortie de ses actifs américains de son périmètre dès 2023, c‘est qu’elle peut aussi se permettre de se montrer – un peu – plus patiente.

Tout d’abord, le chapitre Covid-19 est définitivement tourné comme en témoignent sa bonne dynamique commerciale en termes de nouveaux baux, le regain des loyers de ses centres commerciaux, sa capacité d’indexation de ces derniers en Europe, ou encore le retour de la contribution positive des congrès et expositions.

Mieux armée face aux échéances

Ensuite, la foncière qui ne versera aucun dividende au titre de 2022, poursuit l’amélioration de ses ratios financiers, avec une dette nette qui représente 9,6 fois son excèdent brut d’exploitation, « un niveau en amélioration par rapport à 2019 ».

Enfin, la foncière a les moyens d’éviter tout mur de dette. Ses « besoins de refinancement » sont « intégralement couverts pour les 36 prochains mois grâce à 13,2 milliards d’euros de trésorerie et de lignes de crédit disponibles », indique-t-elle. A la clé, 3,5 milliards d’euros de trésorerie pour 9,7 milliards d’euros de lignes de crédit. En dépit de l’arrivée à maturité de certaines de ces lignes, Unibail-Rodamco-Westfield a de réelles marges de manœuvre puisque ses dettes arrivant à maturité dans les trois prochaines années représentent 6,2 milliards d’euros, mais sont totalement couvertes par 7,9 milliards de trésorerie et lignes de crédit à 2025. Cette combinaison entre l’amélioration opérationnelle et ce bouclier financier l’incite à vouloir sortir d’un calendrier-couperet pour ces cessions américaines. L’approche n’est pas sans risque. Le piège serait d’être rattrapée par la patrouille des agences de notations qui modifieraient leur jugement et réduiraient leurs notes, de quoi renchérir la future facture de ses frais financiers.

Le rendez-vous du 11 mai

Ce changement de ton intervient alors que la foncière va connaître une étape importante à l’occasion de son assemblée générale du 11 mai prochain. Pour des raisons statutaires,Léon Bressler, le président du conseil de surveillance, ne peut voir son mandat d’administrateur renouvelé. A ce stade, Unibail-Rodamco-Westfield ne donne ni précision sur le schéma qui sera retenu – par exemple, un maintien de Léon Bressler au sein du conseil en tant que censeur -, ni indice sur l’identité du futur président. Le groupe se borne à préciser que le comité de la gouvernance, des nominations, et des rémunérations, présidé par le néerlando-canadien Roderick Munsters et composé de cinq membres, travaille sur la question.