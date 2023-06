Unibail-Rodamco-Westfield tente l’offre d’échange pour ses hybrides

Le temps était compté pour Unibail-Rodamco-Westfield (URW) alors que la première date de call (option de remboursement par anticipation) de l’une de ses obligations hybrides se profilait dans un peu plus d’un mois. La foncière a décidé de ne pas exercer cette option, contrairement aux attentes des investisseurs sur ce type d’instrument, et fait le choix de proposer de les échanger contre de nouvelles obligations émises pour l’occasion. Une transaction qui n’est pas courante sur les obligations hybrides corporate.

«Après une évaluation minutieuse des conditions restrictives actuelles du marché primaire hybride, le groupe a décidé de ne pas exercer son option d’achat des obligations existantes», explique la société dans un communiqué. Normalement, les investisseurs s’attendent à ce que l’émetteur rembourse les titres existants ; une opération qui est financée par une nouvelle obligation hybride. Il est incité à le faire, car en cas de non-exercice du call le coupon est revu à la hausse (reset) et il perd le bénéfice du traitement de l’obligation pour moitié en fonds propres par Standard & Poor’s.

«Le groupe n’exerce pas le call, ce qui est décevant du point de vue des porteurs d’hybrides, mais propose un échange intéressant en de nouvelles obligations hybrides avec un coupon 7,25% non-call 5,25 ans et une composante en ‘cash’», soulignent les analystes crédit de TP ICAP. «Le marché intégrait déjà ce risque d’extension (non-exercice du call), note un opérateur. L’hybride NC23 faisant l’objet de l’échange traitait à 88% du pair avant l’annonce par URW qu’elle n’exercerait pas le call. Généralement le prix des obligations hybrides s’approche du pair à mesure que l’on s’approche de la première date de call. Là, on en était loin.»

Préserver de bonnes relations avec les investisseurs en dette

La difficulté de l’opération est moins liée au marché des hybrides - où d’autres émetteurs ont « callé » leurs obligations cette année sans problème -, qu’au secteur immobilier qui est dans la tourmente. «La logique aurait été d’exercer le call mais le secteur est sous pression et il y avait un réel risque d’exécution et de refinancement à un coût prohibitif», explique une source proche de la transaction qui note que l’émetteur a cherché une solution la plus amicale avec les investisseurs qui ne le pénaliserait pas. «Comprendre l’impact de cette décision pour les détenteurs de ces obligations et compte tenu de l’intérêt de toutes les parties prenantes, le groupe a décidé de proposer une alternative», indique la société.

URW propose donc d’échanger la totalité des 1,25 milliard d’euros d’obligation hybrides NC23 dont le coupon s’élève à 2,125% en circulation contre de nouvelles obligations qui seront émises avec un coupon de 7,25% et une première date de call en juillet 2028. Les discussions avec les banques partie à l’opération ont débuté il y a plusieurs semaines, mais l’approche de la période d’exercice du call (3 mois à partir du 27 juillet) rendait l’opération urgente. BNP Paribas, Bank of America Securities, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale CIB sont les principales banques leaders sur cette transaction.

«Nous avons cherché une alternative, pour les détenteurs des hybrides NC23, à rester dans cet instrument», relève une autre source. Le choix a été fait de proposer en échange une nouvelle hybride offrant un coupon supérieur à celui de l’hybride existante, après le reset du coupon (taux miswap 5 ans+1,675%) en raison du non-remboursement, qui serait passé à près de 5% fin octobre. «Le coupon de la nouvelle obligation offrirait un spread de près de 230 points de base (pb) par rapport au coupon revu à la hausse de l’hybride existante», ajoute cette dernière. Par ailleurs, URW offre une partie en liquide (200 millions maximum). La taille de la nouvelle obligation hybride pourrait être réduite au maximum de 10% en cas d’apport de la totalité des titres à l’offre. Si la totalité des obligations sont apportées, les investisseurs recevront 84% en nouveaux titres et 16% en cash. La nouvelle obligation vise un montant minimum de 500 millions d’euros pour offrir une bonne liquidité au titre.

Bon équilibre

L’objectif est de trouver le bon équilibre entre l’obligation existante et une obligation qui aurait été émise dans le cadre de l’exercice du call. Si URW avait opté pour le call et l’émission d’une nouvelle obligation, celle-ci aurait été sans doute placée avec un coupon supérieur mais surtout un risque énorme d’exécution et des conditions peu intéressantes financièrement pour la foncière.

URW, qui poursuit son programme de désendettement, notamment par un vaste programme de cessions, est affecté par les difficultés du secteur et le faible appétit des investisseurs. «Un pilier clé de la stratégie d’URW est son plan de désendettement, qui doit être réalisé par la réduction radicale de l’exposition financière du groupeaux États-Unis et l’exécution de son plan de cession européen. À cet égard, le groupe a réalisé à ce jour des progrès significatifs avec 4,7 milliards d’euros de cessions depuis décembre 2020, dont 3,3 milliards d’euros en Europe et 1,6 milliard de dollars aux États-Unis. Le maintien d’une structure de capital solide, y compris l’hybride, est essentiel pour atteindre les objectifs stratégiques d’URW dans les meilleures conditions dans l’environnement de financement difficile d’aujourd’hui», note la société dans son communiqué.

Depuis plus d’un an, l’accès au marché est très difficile pour les émetteurs du secteur, notamment les foncières d’Europe du Nord. Sur le marché des hybrides, l’allemand Aroundtown, et sa filiale Grand City Properties n’ont pas exercé en fin d’année dernière les call de leurs hybrides et envisagé de ne pas payer le coupon. Ils n’ont toutefois pas opté pour cette dernière solution radicale, car cela aurait eu des conséquences importantes sur leur capacité de financement. D’autres émetteurs, comme les Suédois Heimstaden Bostad et Akelius Residential Properties ont réalisé des rachats d’obligations opportunistes, financés par des fonds propres, pour profiter d’une forte décote sur ces titres. Les émetteurs les mieux notés, comme Gecina ou Klépierre, ont privilégié cette année les placements privés en euro.

Les obligations d’URW étaient bien orientées après l’annonce de l’offre d’échange. Les prix des obligations hybrides (NC23 et NC26) gagnaient entre 2,5 et 3,5 points de pourcentage. Les titres senior de la foncière se détendaient de 2 à 3 pb tandis que les CDS (credit default swaps) étaient stables.

L’offre d’échange clôturera lundi 26 juin et les nouvelles obligations seront émises le 3 juillet.

A lire aussi: