Ubisoft dévoile un riche catalogue de sorties, mais le marché attendait mieux

Les investisseurs ont boudé l’action Ubisoft mardi, déçus par le catalogue de lancements détaillé lundi soir par l'éditeur de jeux vidéo lors de son événement annuel «Ubisoft Forward». Le titre a perdu 1,2%, à 26,2 euros, dans un marché en hausse de plus de 0,5%.

«Nous pensons qu’Ubisoft aurait pu faire mieux pour susciter l’enthousiasme autour de ses prochains lancements», commente Jefferies dans une note envoyée à ses clients. «Notre plus grande déception est que nous n’avons vu aucun jeu en particulier qui tire parti des capacités technologiques des consoles de nouvelle génération», poursuit l’intermédiaire financier.

Lundi soir, Ubisoft a levé le voile sur Mirage, le prochain opus de sa franchise à succès Assassin’s Creed, qui sera commercialisé à partir du 12 octobre prochain. La précédente déclinaison d’Assassin’s Creed s'était écoulée à 12 millions d’exemplaires au cours de l’exercice arrêté à fin mars 2021. «Rappelons que le dernier opus d’Assassin’s Creed avait généré plus d’un milliard de dollars de revenus un peu plus d’un an après son lancement», souligne TP Icap Midcap.

A new hope

«L’exercice à fin mars 2024 est censé être l’un des meilleurs, sinon le meilleur, de l’histoire de la société, mais les bandes-annonces présentées manquaient d’un élément de ‘nouveauté'», déplore Jefferies. La banque se veut seulement «enthousiaste» pour Star Wars Outlaws, dont la sortie est programmée en 2024. Jefferies souligne que les jeux vidéo sous licence Star Wars représentent en général 8 millions à 10 millions de ventes unitaires au cours de l’exercice de lancement. «Le très très joli» Star Wars Outlaws «semble abouti», approuve TP Icap Midcap.

D’ici fin mars 2024 et la clôture de l’exercice en cours, Ubisoft compte aussi commercialiser The Crew Motorfest (sortie prévue le 14 septembre), Avatar Frontiers of Pandora (7 décembre) et Prince of Persia : The Lost Crown (18 janvier 2024).

Ce catalogue de sorties est «très fourni», apprécie Citi, ce qui tranche avec le rythme des lancements observé au cours des 12 derniers mois. «Même en l’absence d’une amélioration significative de la qualité des jeux, cela devrait ouvrir la voie à une nette amélioration des performances financières, tant au niveau du compte de résultat que de la trésorerie», pronostique Citi.

Tencent en renfort dans le mobile

Par ailleurs, Ubisoft a annoncé lundi soir que Level Infinite publierait le jeu mobile Assassin’s Creed Codename Jade. «L’un des partenariats les plus importants de l’industrie permettra de mettre entre les mains des joueuses et joueurs une expérience AAA unique sur mobile», a indiqué l'éditeur de jeux vidéo dans un communiqué. Level Infinite est une filiale du géant chinois de la technologie Tencent, qui détient 9,99% du capital d’Ubisoft.

Le fleuron tricolore avait annoncé en juillet 2022 avoir signé un partenariat de licence non exclusif de «haute valeur», en vertu duquel un partenaire extérieur aurait la charge du développement et de l'édition d’un jeu vidéo pour supports mobiles utilisant une de ses marques à fort potentiel. Le groupe n’avait pas encore dévoilé l’identité de ce partenaire, ni la marque de son portefeuille de propriété intellectuelle concernée par ce contrat de licence.

Ubisoft avait toutefois indiqué qu’il recevrait de ce partenaire un paiement fixe, avant de percevoir à moyen terme diverses redevances en fonction du nombre de téléchargements du jeu. Le chiffre d’affaires attendu de cet accord affichera une marge opérationnelle de 100%.

La date de sortie d’Assassin’s Creed Codename Jade n’a pas été annoncée, mais sa commercialisation pourrait intervenir à la fin de cette année ou au début de 2024, estiment des analystes. En attendant, «cette inconnue ne satisfait pas le marché», observe un gérant.