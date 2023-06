Télécoms : la majorité des pays européens contre l’idée d’un «fair share»

Une majorité de pays de l’UE ont rejeté la proposition de grands opérateurs télécoms européens destinée à contraindre les grandes entreprises technologiques telles que Google à aider à financer le déploiement de la 5G et du haut débit dans la région au nom du partage des dépenses (fair share), indique Reuters, qui cite des sources proches du dossier.

Lors d’une réunion avec le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton, à Luxembourg, les ministres en charge des télécommunications de 18 pays ont soit rejeté la taxe de réseau proposée sur les entreprises technologiques, soit exigé une étude sur la nécessité et l’impact d’une telle mesure, ont indiqué les sources citées par l’agence de presse.

L’Allemagne opposée

Le groupe Berec des opérateurs télécoms de l’UE, tels Deutsche Telekom, Orange et Telefonica, veulent que les Big Tech assument une partie des coûts du réseau au motif que leurs données et leur contenu représentent une grande partie du trafic réseau. Ils ont trouvé une oreille attentive auprès de Thierry Breton, ancien directeur général de France Télécom et de la société française de conseil en informatique Atos.

Les pays critiques envers l’idée d’une taxe sur le réseau incluaient l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, Malte et les Pays-Bas, selon Reuters.

La France, la Grèce, l’Italie, et l’Espagne faisaient partie des pays qui soutenaient l’idée, avait indiqué à L’Agefi un opérateur télécom.

(Avec Reuters)

