Les opérateurs télécoms composeront avec leur dette

L’heure est à la résilience pour les opérateurs télécoms européens. Comme 2022, l’année 2023 sera marquée du sceau de la remontée des taux d’intérêt et de la hausse du coût de l’énergie. Et donc de la question de l’endettement des entreprises, sur un secteur où il faut toujours investir, dans les réseaux fixes et mobiles. Concernant le problème de l'énergie, les opérateurs ont pu mettre en place des politiques de couvertures. Et si « la hausse du coût de l’énergie peut toucher la marge opérationnelle, tant que la société génère du free cash flow positif, il n’y a pas de raison que l’endettement augmente en absolu », souligne un analyste. « La question sera le pourcentage de dette qui arrivera en refinancement ces prochaines années », met cependant en garde le professionnel. Dans ce contexte se distinguent les émetteurs au ratio d’endettement sous contrôle et ceux sous surveillance des agences de notation.

Les bilans solides

Orange, cinquième émetteur français le plus endetté d’après S&P, affiche une dette brute de 39 milliards d’euros; avec une note de crédit BBB+ stable. Mais près de 100% de sa dette est à taux fixe. Et « il a maintenu sous 2x son ratio part de dette / résultat opérationnel, depuis des années », salue une analyste.

Les échéances de ses emprunts sont lissées, avec une maturité moyenne de 9 ans, des « investissements de très long terme comme la fibre », indique Matthieu Bouchery, directeur financement et trésorerie du groupe Orange. Il a signé fin novembre 2022 avec 27 banques un crédit renouvelable syndiqué multidevises de 6 milliards d’euros. Le groupe dispose d’actifs. Son TowerCo, isolé au sein d’une entité dédiée, Totem, depuis début 2021, représente potentiellement un niveau de valorisation très important, qu’Orange pourrait un jour monétiser, voire introduire en Bourse.

Autre bon élève, le telco allemand Deutsche Telekom, avec un endettement de 32,9 milliards d’euros, et un ratio d’endettement de 2,6x. Il a déclenché une vaste campagne d’optimisation de son bilan, notamment avec la revente de la moitié de ses pylônes à un consortium constitué de Brookfield Infrastructure Partners et DigitalBridge Group, dont il a tiré 10,7 milliards d’euros

Entre deux

Plusieurs émetteurs dans les telcos sont en situation intermédiaire. Tel Iliad (Free Mobile). Lui qui s’est retiré de la Bourse en septembre 2021 compte 14,3 milliards d’euros de dettes, soit près de 4,5 fois son résultat brut d’exploitation - il espère revenir à un ratio de 3,5x - et une notation BB/Ba2-. Iliad a des dettes à échéance 2023 d’environ 500 millions d’euros, mais il est intégralement couvert par la trésorerie et les lignes de crédit non tirées du groupe. Il a fait carton plein pour sa ligne de financement bancaire de 5 milliards d’euros, annoncée en été 2022, puis avec son émission à échéance juin 2027, lancée en décembre 2022, sursouscrite à hauteur de 750 millions d’euros. L’ex-trublion des télécoms a réussi sa diversification géographique en Italie et en Pologne. Il a beaucoup dépensé, ces dernières années, dans ses réseaux fibre et 5G. Mais ses investissements (CapEx totaux) devraient diminuer « à 23% des revenus d’ici 2024, ce qui devrait se traduire par une amélioration de la génération de cash-flow opérationnel », selon Spread Research.

Altice France nourrit aussi encore une certaine attractivité. Même s’il fait partie « des opérateurs télécoms les plus endettés en Europe », précise François Baudet, analyste au sein de l'équipe de recherche crédit indépendante Spread Research. La maison mère de l’opérateur télécoms SFR affiche 23,8 milliards d’euros de dette, et un ratio d’endettement qui pèse 5,4 fois son Ebitda, pour une note CCC+. Certes, avec sa dette obligataire qui arrive à maturité en 2025, il n’a rien à rembourser d’ici là. « Il pourrait négocier une extension des maturités de ses terms loans 2025 et 2026 », ajoute-t-il.

Pour revenir à un ratio de 4,5x, le groupe pourrait vendre les 92 datacenters de SFR, qui pourraient valoir entre 500 et 700 millions d’euros, selon CreditSights. Autre actif dont dispose Altice, 50% de participations dans l’opérateur d’infrastructures XpFibre. « Ils ont une option d’achat sur quelques pourcents du capital. (…) L’objectif est de connecter 7,2 millions de foyers à moyen terme, et XpFibre pourrait valoir à ce moment-là 12 à 15 milliards d’euros », remarque François Baudet.

Situations bloquées

Certains opérateurs enfin sont étroitement surveillés par les investisseurs. C’est notamment le cas de Telecom Italia, l’opérateur télécom le plus endetté en Europe, avec 41,8 milliards d’euros de dette, un ratio de 5,3x, et une notation B+/B1. Il affiche un endettement en bonne partie à maturité 2026. Son activité a été fragilisée depuis 2018 avec l’arrivée d’Iliad sur le marché domestique, et du prix des enchères pour les licences 5G. Son cas est encore compliqué par le contexte politique local. TIM avait prévu de revendre son réseau de lignes fixes à la Caisse des dépôts italienne (CDP) et de le fusionner avec celui d’Open Fiber. Mais ce plan a été suspendu par le nouveau gouvernement italien.

De son côté, l’opérateur télécom britannique Vodafone, qui souffre d’une dette de plus de 41 milliards d’euros, notée BBB, pour un ratio de 2,8x. Lui souffre aussi d’une crise de gouvernance : son directeur général Nick Read, devait quitter son poste le 31 décembre. S’il a concrétisé un gros chantier, la vente d’une participation dans Vantage Towers, son activité cotée de tours mobiles à un consortium de capital-investissement, KKR et GIP, il a échoué à boucler des accords stratégiques, en Italie et en Espagne. Et ses dirigeants vont devoir composer avec un nouvel investisseur activiste potentiel, Xavier Niel, qui a acquis 2,5% de la société.