Sycomore AM relance la fronde sur la gouvernance d’Atos

Sycomore Asset Management monte au front. Le gestionnaire d’actifs a adressé ce jeudi une lettre à Bertrand Meunier, le président du conseil d’administration d’Atos, également diffusée à la presse. Il lui demande l’inscription de quatre résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte de la société de services informatiques, qui doit se tenir le 28 juin prochain. Toutes portent sur des mandats d’administrateurs.

Atos, de son côté, «accuse réception des éléments de Sycomore, le conseil d’administration a examiné toutes leurs propositions de résolutions», a indiqué à L’Agefi une porte-parole d’Atos, soulignant qu’ils «ne proposent aucune alternative pour remplacer les administrateurs».

Regain de tension actionnariale

La tension monte, alors que cette prochaine assemblée doit donner le coup d’envoi du plan de scission prévu d’ici au second semestre 2023. Le projet veut séparer les activités du groupe en deux entités, avec d’une part, ses activités historiques de services informatiques rassemblées dans Tech Foundations, et d’autre part, celles du cloud, du digital et de cybersécurité dans un périmètre «Evidian».

Dans sa première résolution, Sycomore AM demande d’inscrire à l’ordre du jour la révocation de Bertrand Meunier. Selon le gestionnaire d’actifs, Bertrand Meunier, qui siège au conseil d’Atos depuis plus de 15 ans, a «une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance» du groupe. Son maintien à la tête du conseil d’administration d’Atos «ne nous semble ni approprié ni justifié», tranche Sycomore AM.

Dans ses deuxième et troisième résolutions, Sycomore AM réclame la révocation des mandats d’Aminata Niane et de Vernon Sankey. «Ils ne peuvent plus être considérés comme indépendants, étant donné la durée de leurs mandats, supérieure à 13 ans», a argué jeudi Cyril Charlot, le directeur général délégué de la société de gestion, lors d’un point téléphonique avec la presse.

Enfin, dans sa quatrième résolution, Sycomore AM propose de rétablir le rôle d’administrateur référent, qui n’existe plus chez Atos depuis 2020. Il serait «attribué à un administrateur indépendant».

Ce n’est pas la première fois que l’investisseur – qui dément avoir des visées activistes – monte au créneau sur le sujet de la gouvernance. Déjà en septembre dernier, il demandait le départ des trois administrateurs le plus anciennement en poste. Entretemps, il a proposé «deux administrateurs, qui ont été refusés», a précisé Cyril Charlot, sans décliner leurs noms.

Crise de gouvernance

Comme l’an dernier, il pointe la «crise de gouvernance». «Trois équipes de direction générale se sont succédé en trois ans, tandis que l’assemblée générale de la société de 2022 a rejeté les comptes consolidés à 57%», argumente Sycomore AM dans sa lettre. «Les nominations des dirigeants ont été bâclées : Elie Girard [le DG parti en octobre 2021] avait un profil financier, pas opérationnel, puis on est allé chercher quelqu’un des médias, qui ne connaissait pas le secteur [Rodolphe Belmer, DG jusqu’en juillet 2022] », souligne Cyril Charlot.

Pour autant, le gestionnaire prend soin d’épargner le triumvirat de directeurs généraux, composé de Diane Galbe, Nourdine Bihmane et Philippe Oliva, à la tête du groupe depuis juillet 2022. «L’équipe opérationnelle fait ce qu’elle peut et plutôt bien dans ce contexte», précise Sycomore AM à L’Agefi.

Sycomore AM épingle aussi dans sa lettre la situation générale du groupe, avec pour conséquence «une perte de confiance du marché dans la société, reflétée par son cours de Bourse (-81% entre fin décembre 2019 et fin mai 2023)». Jeudi, portée par ce nouveau vent de fronde, l’action Atos a gagné 3,1% à 14,03 euros.

Cyril Charlot critique aussi «la stratégie vendue aux actionnaires, de faire des ‘petites acquisitions’», comme la tentative avortée de rapprochement avec l’américain DXC en 2021.



Actionnariat éclaté

Reste que les chances sont minces pour Sycomore de voir ses résolutions adoptées, avec un «actionnariat très éclaté», admet Cyril Charlot. A ce jour, Sycomore détient «un peu plus de 1% du capital» d’Atos, avec 1.190.000 actions, et revendique la place de septième actionnaire. Il espère néanmoins rallier à sa cause plusieurs frondeurs : il estime que «4 à 5% de l’actionnariat», pour l’essentiel des actionnaires individuels, qu’il se garde de citer nommément, soutiendraient ses projets de résolution.

De son côté, Atos a annoncé, le 17 mai, ses propres projets de résolutions en vue de l’AG du 28 juin. Lui propose le renouvellement du mandat de Caroline Ruellan, administratrice indépendante d’Atos depuis juillet 2022, ainsi que la cooptation de Jean-Pierre Mustier, ex-Société Générale et UniCredit, aujourd’hui entrepreneur, ainsi que de Laurent Collet-Billon, ingénieur général de l’armement et ancien délégué général pour l’Armement. Ils remplaceraient Lynn Paine, démissionnaire, ainsi que l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, tenté par d’autres engagements.

