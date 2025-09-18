Meta dévoile sa nouvelle génération de lunettes intelligentes

Meta Platforms a lancé mercredi ses premières lunettes intelligentes grand public équipées d’un écran intégré, cherchant à prolonger l’élan de sa gamme Ray-Ban, l’un des premiers succès commerciaux de l’ère de l’intelligence artificielle.

Le PDG Mark Zuckerberg a présenté les Meta Ray-Ban Display ainsi qu’un nouveau bracelet de contrôle, recevant des applaudissements lors de l’événement Meta Connect, malgré quelques problèmes techniques lors de la démonstration.

Meta a déjà connu le succès avec ses lunettes intelligentes, et Mark Zuckerberg les a décrites comme le moyen idéal pour les humains d’accéder à la promesse de l’IA, celle d’une «superintelligence». «Les lunettes sont le format idéal pour une superintelligence personnelle, car elles vous permettent de rester présent dans l’instant tout en ayant accès à toutes ces capacités d’IA qui vous rendent plus intelligent, améliorent votre communication, renforcent votre mémoire, améliorent vos sens, et bien plus encore», a-t-il déclaré.

Les nouvelles lunettes Display intègrent un petit écran numérique dans la lentille droite pour des tâches basiques comme les notifications. Elles seront disponibles à partir de 799 dollars et en magasin dès le 30 septembre. Ce prix inclut un bracelet qui traduit les gestes de la main en commandes, comme répondre à des messages ou des appels.

Ce lancement, lors de la conférence annuelle Meta Connect destinée aux développeurs et organisée au siège de Menlo Park, en Californie, marque la dernière tentative du géant des réseaux sociaux pour rattraper son retard dans la course à l’IA, un enjeu crucial.

Bien que Meta ait été un pionnier dans le développement de lunettes intelligentes, elle reste derrière des concurrents comme OpenAI et Google (Alphabet) dans le déploiement de modèles d’IA avancés.

Mark Zuckerberg a déclenché une guerre des talents dans la Silicon Valley pour recruter des ingénieurs chez ses rivaux et a promis d’investir des dizaines de milliards de dollars dans des puces d’IA de pointe.

Ces nouvelles lunettes arrivent alors que le groupe fait face à des critiques sur sa gestion de la sécurité des enfants sur ses plateformes. En août, Reuters a révélé que des chatbots de Meta avaient engagé des conversations provocatrices avec des enfants sur des sujets comme le sexe et la race. Par ailleurs, des lanceurs d’alerte ont affirmé ce mois-ci que des chercheurs s’étaient vu interdire d’étudier les effets nocifs de la réalité virtuelle sur les enfants.

Des lunettes Oakley pour le sport

Meta a également dévoilé mercredi une nouvelle paire de lunettes Oakley, baptisées Vanguard, destinées aux athlètes et vendues 499 dollars. Ces lunettes s’intègrent à des plateformes de fitness comme Garmin et Strava pour fournir des statistiques d’entraînement en temps réel et des résumés post-exercice, avec une autonomie de neuf heures. Elles seront disponibles à partir du 21 octobre.

Meta a aussi mis à jour sa gamme Ray-Ban précédente, qui ne dispose pas d’écran intégré mais offre désormais presque le double d’autonomie par rapport à la génération précédente et une meilleure caméra, au prix de 379 dollars (contre 299 dollars auparavant).

Bien que les analystes ne s’attendent pas à des ventes massives pour les lunettes Display, ils estiment qu’elles pourraient représenter une étape vers le lancement prévu en 2027 des lunettes «Orion» de Meta. Un prototype de ces dernières avait été dévoilé l’an dernier, et Mark Zuckerberg les avait décrites comme «une machine à remonter le temps vers le futur».

Mike Proulx, analyste chez Forrester, a comparé le lancement des lunettes Display à l’introduction de la montre par Apple comme alternative au smartphone. «Les lunettes sont un format quotidien et peu encombrant», a-t-il déclaré. Meta devra néanmoins convaincre les consommateurs que les avantages valent le coût.

Toutes ces lunettes disposent de fonctionnalités existantes, comme l’assistant IA de Meta, des caméras, un contrôle mains libres et la diffusion en direct sur les plateformes sociales de l’entreprise, y compris Facebook et Instagram.

Les démonstrations de Mark Zuckerberg avec les nouvelles lunettes Display n’ont pas toutes été parfaites : un appel passé via les lunettes n’a pas abouti, par exemple. «Je ne sais pas quoi vous dire, j’ai l’air de tout gâcher», a-t-il plaisanté. La foule l’a encouragé par des applaudissements.

(Avec Reuters)