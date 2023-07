South32 ampute de 1,3 milliard de dollars la valeur d’une mine américaine

South32 reste pénalisé par les effets différés du Covid-19. Scindé de BHP en 2015, le groupe minier australien a annoncé lundi une dépréciation de 1,3 milliard de dollars (1,17 milliard d’euros) relatif à son projet Hermosa situé dans l’Arizona. Ce projet minier polymétallique, dont la production doit débuter en 2027, est le premier à faire l’objet d’un examen réglementaire accéléré («Fast-41 process») de la part des autorités fédérales en raison de sa capacité à contribuer au renforcement de l’indépendance des Etats-Unis dans les minerais indispensables à la décarbonation du pays.

Cette dépréciation, enregistrée sur l’exercice clos le 30 juin 2023, mais sans impact sur la trésorerie du groupe, concerne plus précisément le gisement Taylor constitué de zinc, de plomb et d’argent, qui a pâti «de retards consécutifs à la pandémie, d’exigences importantes en matière d’assèchement des minerais et des conditions inflationnistes qui augmenteront leur coût de transformation». L’étude de faisabilité, qui n’est pas encore terminée, a déjà montré que les investissements industriels nécessaires à l’exploitation de ce gisement seront supérieurs au montant de 1,7 milliard de dollars initialement prévu par le groupe. La capacité annuelle de production du gisement devrait atteindre 4,3 millions de tonnes à l’horizon 2030.

La valeur du projet Hermosa ressort à 1 milliard de dollars

En juin 2018, South32 avait déboursé 1,3 milliard de dollars en numéraire pour prendre le contrôle total du projet Hermosa. La valeur comptable globale de ce projet d’infrastructures ressort désormais à 1 milliard de dollars, en incluant celle d’un gisement séparé d’oxyde de manganèse, dont la valeur demeure inchangée à 519 millions de dollars. Ce gisement nommé Clark servira à fluidifier la chaîne d’approvisionnement destinée à la fabrication de véhicules électriques en Amérique du Nord. Le groupe a par ailleurs indiqué que sa production de minerai de manganèse – utilisé pour fabriquer de l’acier – avait chuté de 1% sur la période d’avril à juin 2023 par rapport à la période équivalente de l’année précédente.

«Nous avons maintenu notre discipline en matière d’allocation du capital, en versant à nos actionnaires un montant record de 1,2 milliard de dollars australiens (732 millions d’euros) cette année, tout en continuant d’investir dans des projets de croissance de grande qualité», a déclaré le directeur général Graham Kerr, cité dans le communiqué. L’action a terminé la séance en recul de 2,6% à 3,72 dollars australiens à la Bourse de Sydney.