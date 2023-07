Showroomprivé paye une amende de 600.000 euros pour «fausses promotions»

Mettre en avant des prix de référence trompeurs pour afficher des réductions importantes, c’est ce que reproche la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à Showroomprivé. Ses agents ont constaté la mise en œuvre de telles pratiques lors d’une enquête réalisée entre 2015 et 2020.

«Ces fausses promotions sont constitutives du délit de pratiques commerciales trompeuses, tel que défini aux articles L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, dans la mesure où elles altèrent le jugement du consommateur dans son acte d’achat», indique le ministère de l’Economie dans un communiqué publié le 11 juillet.

Dans ces conditions, Bercy indique que Showroomprivé a accepté de payer une amende transactionnelle de 600.000 euros avec l’accord du Parquet de Bobigny.

Trésorerie positive

Cotée à la Bourse de Paris, l’action de l’entreprise montait de 2% mardi dans l’après-midi malgré l’annonce de cette sanction.

Dans un communiqué envoyé à L’Agefi, Showroomprivé «confirme qu’un accord a été trouvé avec la DGCCRF dans le cadre d’une enquête sectorielle concernant la politique tarifaire menée par de nombreux acteurs du e-commerce, dont Showroomprivé" et rappelle que «cette enquête porte sur des faits anciens». Le groupe indique qu’une "équipe dédiée effectue quotidiennement un travail de contrôle renforcé des prix de référence, afin d’assurer à nos membres une information juste sur les réductions annoncées».

Au titre de l’exercice 2022, Showroomprivé a enregistré un chiffre d’affaires net de 657,4 millions d’euros, en baisse de 9,2%, et un résultat net de 0,3 million d’euros, contre 27,3 millions en 2021. A la fin de l’année dernière, le groupe affichait une trésorerie nette positive de 25,5 millions d’euros (en IFRS 16).

L’entreprise est contrôlée par les fondateurs David, Eric et Michaël Dayan qui détiennent via leur société 40,88% du capital et 54,74% des droits de vote de Showroomprivé. Ils forment par ailleurs un concert d’actionnaires avec Carrefour via CRFP 20 qui détient 8,74% des actions et 6,57% des droits de vote.