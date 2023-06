La grande braderie du secteur du prêt-à-porter

Cela a tout d’une terrible loi des séries qui affecte, depuis quelques mois, le secteur du prêt-à-porter en France. En particulier plusieurs marques tricolores d’entrée de gamme. De nombreuses enseignes ont été contraintes de prononcer des plans sociaux, fermetures de magasins, redressements judiciaires, voire mises en liquidation. La faute à une conjonction de multiples facteurs, et où la pandémie du Covid-19 a servi d’accélérateur.

Dernier cas de figure en date : le groupe Fast Retailing France, filiale tricolore du géant japonais qui détient Uniqlo, a annoncé lundi 5 juin qu’elle pourrait fermer 55 des 136 magasins des enseignes Comptoir des Cotonniers (vêtements pour femme) et Princesse Tam Tam (sous-vêtements). 304 postes sont menacés. L’annonce de ce «projet de refonte de la stratégie de distribution» et de «réorganisation du réseau de points de vente» a été faite le 23 mai aux instances représentatives du personnel. «La situation est aujourd’hui telle qu’elle ne permet plus à Fast Retailing France de continuer sans risquer de compromettre son avenir», affirme le groupe, qui plus est sans repreneur potentiel à l’horizon.



Camaïeu mis en liquidation, Kookaï et Kaporal en redressement judiciaire

Le secteur de l’habillement est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise. Avec pour marqueur la liquidation de Camaïeu en septembre 2022, avec 511 magasins fermés et 2.100 salariés licenciés.

S’y sont ajoutés, depuis le début de l’année, les placements en redressement judiciaire de Go Sport et de Gap France, mis dans une situation ubuesque lors de leur rachat par la Financière immobilière bordelaise (FIB), la holding de l’homme d’affaires Michel Ohayon. Après la liquidation de son enseigne Camaïeu en septembre, sa holding de tête, la FIB s’est déclarée en cessation de paiements, et 25 magasins Galeries Lafayette ont été mis en procédure de sauvegarde.

Go Sport a finalement été repris par Intersport fin avril, avec 90% des 2.160 salariés maintenus, et 72 des 81 magasins repris. Gap France, lui, a été repris début mai par la société Spodis, appartenant au britannique JD Sports, avec 214 emplois sauvegardés sur 336, et seulement neuf magasins repris.

Bien d’autres distributeurs textiles sont en souffrance. Kookaï, cinq ans après son rachat par l’Australien Maggi à Vivarte, a été placée en redressement judiciaire le 1er février. La marque a également annoncé la fermeture de 20 magasins. Cop. Copine, autre marque textile emblématique des années 90, a été partiellement repris par Antonelle avec un volet social qui «génère un nombre conséquent de licenciements», selon la décision du tribunal de commerce de Bobigny de fin janvier.

Pimkie, cédé en début d’année à un consortium alliant Lee Cooper France, Kindy et Ibisler Tekstil, devrait fermer 64 magasins et supprimer 257 postes d’ici à 2027.

Enfin, l’enseigne spécialisée dans le jean Kaporal, qui compte 113 boutiques sur le territoire, a demandé fin mars son placement en redressement judiciaire.



Un secteur affaibli de longue date

Avant le Covid et ses confinements, le secteur de l’habillement était déjà fragilisé. Pour des raisons conjoncturelles : avec les manifestations liées à la crise des Gilets Jaunes, de novembre 2018 à mars 2019, qui avaient lieu chaque samedi dans les centre-villes, «les commerces ont perdu de 25% à 30% de leur trafic», estime Cédric Rossi, analyste biens de consommation chez Bryan Garnier & Co.

Ensuite, la pandémie a contraint tous ces magasins à fermer leurs portes du jour au lendemain. La situation est connue : beaucoup de distributeurs – même fermés - ont dû continuer de payer leurs loyers, «les aides ont mis plus de cinq mois à leur parvenir».

S’y est ajoutée une modification des habitudes de consommation des Français. Avec la généralisation du télétravail, puis plus encore avec la hausse du coût des matières premières, ainsi que l’inflation, ils ont rogné sur leur budget habillement. Se reportant aussi sur la vente en ligne et le marché de la seconde main.

Côté stratégie, plusieurs marques qui ciblaient naguère les jeunes, telles Camaïeu et Pimkie, «ont raté la vague digitale» et l’e-commerce, face aux nouveaux rouleaux compresseurs, estime Cédric Rossi. A savoir les spécialistes de la fast fashion Inditex (Zara) et Mango, et surtout les champions du 100% e-commerce, Asos, et les marques chinoises Shein et Temu, nouveau venu en France en avril 2023. Ces derniers, aux prix ultra réduits, sont « particulièrement agressifs sur les réseaux sociaux tels que TikTok, très populaire chez les jeunes », poursuit Cédric Rossi.

Autre nouveauté, plusieurs marques avec un positionnement prix plus élevé sont à leur tour affectées, comme par effet de contagion. Le 5 juin, le comptoir des Cotonnier et Princesse Tam Tam. En janvier, l’enseigne Burton a quant à elle fermé près d’un quart de ses 109 magasins exploités en France, sans attendre sa sortie d’une procédure de sauvegarde. «Le milieu de gamme est le pire des positionnements, il est en train de disparaître», pris en tenaille entre les marques de luxe et les marques low cost, détaille Cédric Rossi. Avec un nouveau gagnant : le segment de l’affordable luxury (luxe accessible), telles les marques Cézane et Isabelle Marant. Cette dernière a récemment lancé avec succès sa première émission de dette, à hauteur de 250 millions d’euros.

A lire aussi: