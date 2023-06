Rome a fait pression pour défendre ses intérêts nationaux dans le dossier Pirelli

Les tractations récentes autour des instances dirigeantes de Pirelli témoignent de la volonté du gouvernement italien de limiter l’influence étrangère dans une entreprise jugée stratégique pour le pays. Cinquième fabricant mondial de pneumatiques, Pirelli a depuis 2015 comme premier actionnaire le conglomérat chinois Sinochem qui contrôle 37% de son capital devant Camfin qui détient une participation de 14,1%. Camfin est le véhicule d’investissement de Marco Tronchetti Provera, directeur général de Pirelli depuis 1992 et vice-président du conseil d’administration depuis octobre 2015. Les autres actionnaires significatifs sont le fonds souverain chinois de la Route de la soie et le fabricant italien de freins Bembo, avec respectivement 9% et 6% du capital.

En amont de l’assemblée générale annuelle du groupe qui se tiendra le 31 juillet après avoir été repoussée à deux reprises, Camfin a indiqué cette semaine qu’il proposerait la nomination d’Andrea Casaluci, actuellement directeur général des opérations, au poste de directeur général pour succéder à Marco Tronchetti Provera. Si ce remplacement était attendu, le choix d’Andrea Casaluci est intervenu après la démission surprise de son supérieur hiérarchique direct, le directeur général adjoint Giorgio Bruno, qui était pressenti pour prendre la direction générale. Expliquant qu’il avait décidé de «se consacrer à ses propres activités entrepreneuriales», ce dernier va également mettre fin à son mandat d’administrateur.

A lire aussi:

Un conseil d’administration de quinze membres

Le conseil d’administration de Pirelli comprend à l’heure actuelle quinze membres. Sept d’entre eux, dont son président Li Fanrong, représentent les intérêts de l’actionnaire chinois. Le pacte d’actionnaires unissant Sinochem et Camfin, remanié en 2022, prévoyait l’impossibilité pour un représentant de la partie italienne d’occuper des postes décisionnaires au sein de Pirelli à partir de 2026. En réplique, le gouvernement de Giorgia Meloni a annoncé mi-juin qu’il allait exercer ses pouvoirs spéciaux (golden power) lui permettant de bloquer certaines décisions clés en vue de protéger les actifs stratégiques du groupe. Il a notamment cité «le risque d’une utilisation abusive des données émanant des capteurs implantés dans les pneus» de l’équipementier.

A la suite de cette intervention de Rome, Camfin pourra finalement nommer quatre administrateurs sur un nombre total inchangé, dont Andrea Casaluci et Marco Tronchetti Provera qui restera vice-président. Sinochem, qui nommera huit représentants, aura désormais des prérogatives limitées pour orienter la stratégie et la gestion de Pirelli. L’Etat italien n’a cependant pas jugé utile d’imposer au conglomérat chinois un gel de ses droits de vote ou une baisse de sa participation.

La part de Sinochem valorisée 1,65 milliard d’euros

La préoccupation des autorités italiennes était d’autant plus grande qu’à l’issue de sa fusion avec son rival chinois ChemChina, Sinochem est devenu en avril 2021 le premier groupe chimique mondial devant l’allemand BASF. L’intégralité du capital du groupe élargi est aux mains de la Commission chinoise de contrôle et d’administration des actifs d’Etat, ce qui faisait peser le risque d’une ingérence accrue de Pékin dans la gouvernance du pneumaticien transalpin.

Selon Reuters qui citait jeudi des sources proches du dossier, Sinochem aurait l’intention de conserver sa participation, actuellement valorisée 1,65 milliard d’euros sur la Bourse de Milan, en dépit du rôle réduit qui lui est désormais assigné dans Pirelli. «Nous estimons qu’il sera difficile pour le titre de retrouver les faveurs des investisseurs à court terme tant que ces derniers n’auront pas une meilleure visibilité sur la gouvernance et l’actionnariat du pneumaticien», ont indiqué les analystes d’Oddo BHF, en ajoutant que le profil opérationnel du groupe restait solide.