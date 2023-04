Renault aurait choisi les banques pour introduire en Bourse Ampère

Gilles Cymbalista, vice-président spécialiste de l’intelligence artificielle au sein du Centre d'innovation Digitale de CGI

« L'automatisation de taches complexes nous libère pour des tâches à encore plus forte valeur ajoutée. Et nous aidera dans deux indispensables chantiers : la réindustrialisation du territoire et la réduction de l'impact carbone de nos activités »