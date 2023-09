Philippe Guillemot : «Nous avons remis Vallourec dans la course»

Vallourec organise mardi une journée investisseurs. Confiant dans les perspectives d’investissement du secteur pétrolier, le fabricant de tubes sans soudure espère renouer avec le versement de dividendes en 2025. Dans un entretien accordé à l’agence Agefi-Dow Jones, le président-directeur général de Vallourec, Philippe Guillemot, explique la transformation à marche forcée du groupe, dont l’essentiel de la production se situe désormais au Brésil et en Chine.

Quels sont vos principaux messages pour cette journée investisseurs ?

Philippe Guillemot : Le dernier ‘Capital Markets Day’ de Vallourec remonte à juin 2013. Depuis dix ans, le groupe a traversé une période difficile, il a même frôlé la faillite en 2021. Les investisseurs ont été très patients. Après la restructuration financière il y a deux ans, j’ai engagé dès mon arrivée en mars 2022 un vaste plan de transformation de Vallourec. Nous nous présentons donc aujourd’hui au marché pour expliquer en quoi l’entreprise a profondément changé. Je pense que la vitesse de décision et d’exécution est la clé du succès d’un retournement réussi. En un an et demi, nous avons été capables d’agir très rapidement, avec le soutien de notre nouvel actionnaire de référence, Apollo, et à remettre Vallourec dans la course.

Qu’est-ce qui a changé concrètement depuis votre arrivée en mars 2022 ?

Philippe Guillemot : Dès mon arrivée, j’ai opéré un virage stratégique afin de privilégier la valeur des produits que nous vendons aux volumes. Nous avons augmenté nos prix fin 2022 de plus de 40% par rapport à fin 2021, tout en améliorant fortement notre mix-produit. Nous avons également retrouvé la maîtrise de notre besoin en fonds de roulement. Tout cela contribue à la forte génération de flux de trésorerie enregistrée au cours des trois derniers trimestres et au désendettement du groupe, qui reste notre priorité.

Vous annoncez un possible retour des dividendes pour 2025...

Philippe Guillemot : Notre priorité est de faire de Vallourec l’une des sociétés du secteur les plus favorables aux actionnaires. Nous annonçons aujourd’hui mettre tout en œuvre pour être en mesure de proposer à l’assemblée générale en 2025 de reprendre le versement d’un dividende, avec comme ambition de distribuer 80 à 100% de la génération de flux de trésorerie excédentaire.

Passer les cycles

L’Agence internationale de l'énergie prévoit que le pic de la consommation de pétrole aura lieu avant la fin de cette décennie. Comment cela affectera-t-il vos marchés ?

Philippe Guillemot : L’AIE prévoit que la consommation d’hydrocarbures (pétrole et gaz) sera légèrement supérieure en 2050 aux niveaux actuels. Nous sommes donc dans un marché qui a besoin d’investir pour maintenir le niveau actuel de production. Cela soutiendra nos activités au cours des prochaines années.

Par ailleurs, tout l’objet du plan «New Vallourec», lancé en mai 2022, est de rendre l’entreprise plus résiliente aux cycles de marché. Nous avons pris des décisions difficiles, notamment la fermeture de nos usines en Allemagne et le transfert de la production de tubes pétrole et gaz qui y était réalisée au Brésil.

Aujourd’hui notre base industrielle est compétitive, à la fois en prix de revient mais aussi, pour ce qui est du Brésil, en termes d’empreinte carbone. Et il nous reste des marges de progrès, notamment en Chine où nous allons également améliorer notre mix-produits afin de répondre à la demande de nos clients internationaux.

L’avenir des sites français du groupe est-il assuré ?

Philippe Guillemot : Oui, c’est notre objectif. Nos usines en France jouent pleinement leur rôle dans le dispositif industriel du groupe. A Aulnoye, notre forge peut fabriquer des tubes de forme, avec différents diamètres sur leur longueur. C’est un savoir-faire assez unique qui nous permet de servir des marchés en dehors du pétrole et du gaz. Nous produisons également en France notre toute dernière génération de connexions de tubes VAM sans graisse, que nous vendons en Mer du Nord pour l’industrie pétrolière

Comment comptez-vous diversifier les activités du groupe en dehors du pétrole et du gaz ?

Philippe Guillemot : Dans son cœur de métier, les tubes sans soudure, Vallourec offre déjà des solutions pour la transition énergétique. La plupart des projets techniquement avancés de géothermie en Europe se font avec des tubes Vallourec. Notre centre de R&D d’Aulnoye définit également les nouveaux standards de tubes en matière de séquestration du carbone, avec de premières applications à grande échelle, notamment aux Etats-Unis, où nous travaillons sur plusieurs projets.

Enfin, nous dévoilons également aujourd’hui un nouveau concept de stockage de l’hydrogène mis au point par nos équipes de R&D. Il s’agit d’un stockage vertical enterré qui permettrait de conserver de grandes quantités d’hydrogène comprimé (20 à 100 tonnes par unité). C’est une première que seul le savoir-faire unique de Vallourec rend possible. Un prototype est actuellement en construction sur notre site d’Aulnoye. Nous espérons avoir nos premiers projets commerciaux confirmés en 2025.

