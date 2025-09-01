Nestlé renvoie son patron pour une affaire de mœurs

Nestlé a brusquement limogé son directeur général, Laurent Freixe, pour ne pas avoir déclaré une relation amoureuse avec une subordonnée, a annoncé le groupe lundi. Le dirigeant français quitte le géant suisse de l’agroalimentaire à peine un an après sa nomination.

Le fabricant de produits, allant de KitKat à Nesquik, a nommé Philipp Navratil, un vétéran de l’entreprise qui dirigeait jusque là l’unité café Nespresso, comme successeur immédiat de Laurent Freixe.

Ce départ inattendu risque d’ajouter de l’instabilité à Nestlé, dans un contexte économique difficile marqué notamment par la hausse des droits de douane américains. L’entreprise avait annoncé en juin que son président de longue date, Paul Bulcke, quitterait ses fonctions l’année prochaine.

Nestlé a indiqué que le départ de Laurent Freixe fait suite à une enquête menée par Paul Bulcke et l’administrateur indépendant principal, Pablo Isla, concernant une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe, en violation du code de conduite de l’entreprise.

Nombreux remaniements dans le secteur

«Cette décision était nécessaire, a déclaré le président dans un communiqué. Les valeurs et la gouvernance de Nestlé sont des fondements solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service», a-t-il ajouté tout en précisant que cela n’aurait pas d’impact sur la stratégie du groupe.

Ce départ soudain s’ajoute à la série de remaniements à la direction d’entreprises mondiales de biens de consommation et de l’agroalimentaire cette année, parmi lesquelles le rival de Nestlé, Unilever, ainsi que Diageo et Hershey. Kohl’s avait également licencié son dirigeant, Ashley Buchanan, en mai, après qu’une enquête eut révélé qu’il avait favorisé des accords avec un fournisseur avec lequel il entretenait une relation personnelle, après seulement un peu plus de 100 jours en poste.

Philipp Navratil a commencé sa carrière chez Nestlé en 2001 en tant qu’auditeur interne. Après avoir occupé divers postes commerciaux en Amérique centrale, il a été nommé directeur pays pour Nestlé Honduras en 2009. Il a pris la tête de l’activité café et boissons au Mexique en 2013, puis a rejoint l’unité stratégique café de Nestlé en 2020. Il a pris la direction de Nespresso en juillet 2024 et a intégré le comité exécutif de Nestlé le 1er janvier de cette année.

A la Bourse suisse, l’action Nestlé a ouvert en baisse de 3% mardi matin en réaction à ces annonces.

(Avec Reuters)

