Londres envoie un signal positif aux groupes d’hydrocarbures

Le gouvernement britannique a décidé vendredi d’amender le mécanisme de la taxe sur les surprofits (windfall tax), mis en place au printemps 2022 dans un contexte de forte hausse du prix des hydrocarbures. Le taux initial de 25% a été porté à 35% en novembre 2022, ce qui a eu pour effet d’appliquer une charge fiscale globale de 75% aux producteurs d’hydrocarbures. Cette taxe ne sera désormais plus appliquée si, pendant deux trimestres d’affilée, les prix moyens du pétrole et du gaz tombent à un niveau équivalent ou inférieur à 71,40 dollars (66,32 euros) le baril pour le pétrole, et pour le gaz à 0,54 livre par therm, soit 0,0214 euro par kilowatt/heure. Dans ce cas de figure, la charge fiscale pesant sur ces entreprises serait ramenée à 40%.

Le Trésor britannique précise dans son communiqué que ces prix planchers ne devraient pas être atteints «d’ici à mars 2028, date d’expiration prévue pour cette taxe exceptionnelle». Il se réfère aux prévisions de l’Office for Budget Responsibility, agence en charge de l’analyse des finances publiques du pays. Les prix de référence du Brent ont chuté d’un pic d’environ 139 dollars le baril en mars 2022, juste après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, à environ 76 dollars vendredi. Ils évoluent depuis le début de l’année dans une fourchette comprise entre 70 dollars et 89 dollars le baril. Quant aux prix de gros du gaz, ils ont été quasiment divisés par dix à environ 0,63 livre par therm sur cette même période.

Une décision finale d’Equinor attendue prochainement

Jusqu’à présent, cette taxe, qui vise les activités d’extraction de pétrole ou de gaz, a rapporté 2,8 milliards de livres (3,25 milliards d’euros) au budget britannique sur un montant total de 26 milliards de livres dorénavant attendu sur six ans. «Depuis son introduction voici un an, ce braquage fiscal mal conçu a surtout ébranlé la confiance dans le secteur, détruit des emplois et entraîné la suppression ou la délocalisation de certains investissements», a réagi Ryan Crighton, directeur des affaires politiques à la Chambre de commerce et d’industrie d’Aberdeen. Plusieurs grands groupes d’hydrocarbures comme TotalEnergies et Shell ont fait savoir que cette taxe déboucherait sur une révision à la baisse de leurs projets en mer du Nord britannique.

«En l’absence de pétrole et de gaz provenant des eaux territoriales britanniques, nous serions contraints d’accroître nos importations énergétiques, mettant ainsi en danger notre sécurité d’approvisionnement», a déclaré Gareth Davies, secrétaire de l’Echiquier au Trésor. Tout en précisant que 215.000 emplois étaient en jeu. L’annonce de cet allègement théorique comporte une dose d’opportunisme puisque le norvégien Equinor doit prendre, avant la fin du premier semestre 2023, une décision finale en vue de développer le gisement pétrolier et gazier de Rosebank, situé au large des îles Shetlands. Ce projet implique des investissements industriels d’environ 4,3 milliards de livres.

Un assouplissement politiquement controversé

Cette annonce «constitue un premier pas, mais il en faudra plus pour restaurer la confiance en vue d’investir en mer du Nord», juge de son côté Chris Wheaton, analyste chez Stifel. «Ceci devrait faciliter l’accès au marché obligataire pour les porteurs de projets, mais les banques seront sans doute encore réticentes à assouplir leur politique de prêts vis-à-vis de ces entreprises outre-Manche», ajoute-t-il. La marge de manœuvre du gouvernement conservateur de Rishi Sunak est réduite, car cet assouplissement est loin de faire l’unanimité.

Le Parti travailliste, actuellement dans l’opposition, milite en faveur d’une extension de la taxe actuelle. Il s’est engagé à interdire toute nouvelle exploration d’hydrocarbures en mer du Nord en cas de victoire aux prochaines élections législatives prévues au plus tard en janvier 2025.

Cette initiative reflète cependant une inflexion de la position des pouvoirs publics britanniques envers les énergéticiens. Dans un avis publié fin mai, le régulateur du secteur (Ofgem) a proposé que les fournisseurs d’énergie puissent augmenter leur rentabilité opérationnelle en prélevant sur chaque facture environ 47 livres par an, contre un montant de 37 livres par client actuellement prélevé dans le cadre du système de plafonnement des prix (price cap).

L’Ofgem a souligné que la trentaine de faillites enregistrées en moins de deux ans au sein des fournisseurs de gaz et d’électricité «a coûté en moyenne 83 livres par ménage». Sa proposition, qui vise à améliorer les conditions d’exploitation de ces intervenants, est soumise à consultation publique jusqu’au 28 juin.