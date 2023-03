Les demandes de dépôts de brevets tirées par le numérique et les ‘clean tech’

Les demandes de brevets déposées en Europe ont atteint un nombre record en 2022 malgré le ralentissement pesant sur l'économie mondiale, tirées par le numérique et par les cleantech (technologies d'énergie propre), d’après la dernière étude annuelle de l’Office européen des brevets (OEB), publiée mardi.

L’organisation a enregistré 193.460 demandes de brevets l’an dernier, soit une hausse de 2,5% sur un an. La croissance du nombre de demandes avait repris en 2021 après un recul lié à la pandémie de Covid-19 en 2020.

«Nous observons une croissance solide et continue des demandes de brevets liées aux technologies propres et aux autres moyens qui créent, transfèrent et stockent l'électricité», indique le président de l’OEB, António Campinos, cité dans un communiqué.



La France n°5 mondiale

Cette accélération était tirée essentiellement par la Chine (+15,1% par rapport à 2021), et dans une moindre mesure par les États-Unis (+2,9%) et la République de Corée (+10%). A eux seuls, les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Chine et la France, les cinq premiers pays d’origine des demandes globales de brevets auprès de l’OEB, ont représenté un quart du total.

La France, qui enregistre une progression de 1,9% de demandes sur un an, est le deuxième demandeur européen de brevets, avec 10.900 demandes, après l’Allemagne (24.684 demandes). L’Hexagone représentait ainsi 5,6% des demandes auprès de l’OEB en 2022, avec en tête l'équipementier automobile Valeo (588 demandes de brevets), le groupe d’aéronautique Safran (569 demandes) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA – 544 demandes). Mais au niveau mondial, ces trois champions français sont loin derrière le géant chinois des télécoms Huawei (numéro un mondial avec 4.505 demandes déposées en 2022), le Coréen LG (3.510) et l’Américain Qualcomm (2.966).

La demande de brevets a donc été tirée par les domaines des technologies numériques et des cleantech, alors que la quatrième révolution industrielle et les défis de la transition énergétique s’installent et s'étendent à de nombreux domaines, estime l’OEB. Les inventions liées à l'énergie propre représentent une hausse de +18,2% sur un an des demandes de brevets. Les semi-conducteurs (+ 19,9%) enregistrent quant à eux la plus forte croissance, secondés par les machines/appareils électriques et énergie électrique (+18,2%) – en raison notamment de l’essor des technologies de batteries (+48%).