Les cotations à Paris devraient reprendre en 2024

Avec l’arrivée de l’été, le nombre de candidats à la Bourse croît. Dernier en date, le spécialiste des ingrédients naturels Vinpai, qui compte lever jusqu’à 7 millions d’euros. Pour l’heure, seules quatre sociétés se sont cotées à Paris depuis le début de l’année, et toutes sur Euronext Growth : Lepermislibre en février, Florentaise en avril, Mon courtier énergie en mai, et Osmosun le 5 juillet. Pour un total levé de 43 millions d’euros seulement. En comptant les introductions sur Euronext Access (ex-Marché libre), seules huit sociétés ont rejoint la cote parisienne, contre 31 en 2022 et 64 en 2021, selon les données d’Euronext.

Toutefois, Euronext, sur toutes ses places, a enregistré 29 cotations depuis le début de l’année, avec 1,8 milliard d’euros levés, contre 12 opérations et 669 millions pour la Bourse de Londres, et deux introductions à 389 millions d’euros pour Deutsche Börse.

Malgré le signal positif des récentes opérations, le premier semestre reste difficile, avec aucune IPO en France supérieure à 100 millions d’euros. «En Europe, les volumes d’introductions en Bourse sont en baisse par rapport à 2022, eux-mêmes inférieurs à ceux de 2021, année record, relève Alexis Le Touzé, responsable des marchés de capitaux actions (ECM, pour equity capital market) France chez BNP Paribas CIB. De plus, les trois récentes opérations d’envergure affichent des parcours mitigés à la fin juin : l’allemand Ionos (-30%), l’italien EuroGroup (+20%) et l’italien Lottomatica (-3%).» Les sociétés cotées ces trois dernières années, «notamment dans la technologie, gros pourvoyeur d’IPO, ont eu des parcours boursiers difficiles et n’ont pas retrouvé leur niveau d’introduction, constate Jonathan Banet, en charge de la syndication SECM (strategic equity capital markets) chez Natixis CIB. Une tendance qui freine les projets et refroidit les investisseurs». D’ailleurs, à la mi-juin, WE Soda, premier producteur mondial de carbonate de soude, a renoncé à s’introduire à Londres, où il comptait lever plus de 700 millions d’euros, faute d’obtenir la valorisation souhaitée, en raison de la frilosité des investisseurs.

A lire aussi:

La faiblesse de la collecte pèse sur les entrées en Bourse

Pourtant, les marchés actions sont résilients et affichent des valorisations élevées. «Mais ces performances sont en trompe-l’œil, les grands indices étant tirés par un ou deux secteurs, comme le luxe pour le CAC 40 ou la tech pour le S&P 500, explique Loïc Chenevier, responsable SECM France & Benelux chez Natixis CIB. D’ailleurs, les montants record de rachats d’actions, la multiplication des retraits de cote et le faible appétit des investisseurs pour les introductions en Bourse illustrent bien le manque d’intérêt pour la classe d’actifs actions.» Généralement, une phase haussière des marchés «s’accompagne d’une hausse de la collecte des investisseurs institutionnels, mais pas en 2023, poursuit Jonathan Banet. Or, les IPO s’appuient historiquement sur ces nouveaux fonds. Les gérants prennent moins le risque de vendre une ligne existante performante qu’ils connaissent depuis des années pour participer à une introduction».

Avec la surperformance des valeurs moyennes jusqu’en 2018, la collecte progressait. «C’est maintenant le mouvement inverse, les acheteurs sont peu nombreux dans un marché peu liquide, regrette Vincent Le Sann, directeur général adjoint de Portzamparc (groupe BNP Paribas). Tout élément exogène serait un catalyseur. D’autant que les fondamentaux des midcaps sont bons, avec des bénéfices par action attendus en croissance sur 2023 et 2024 et des ratios de valorisation (PER) inférieurs à leur moyenne historique.» L’absence de collecte sur les fonds de valeurs moyennes est un vrai problème, souligne Vincent Le Sann, qui voit d’un bon œil l’une des mesures du rapport du député Paul Midy, qui propose de relever de 75.000 euros à 150.000 euros le plafond du PEA-PME.

A lire aussi:

Reprise des cotations espérée plutôt en 2024

Les premières semaines en Bourse du spécialiste de l’hydrogène Nucera à Francfort et de Hidroelectrica à Bucarest, «donneront une tendance pour le second semestre, ajoute Jonathan Banet. Deux opérations dans le domaine de l’énergie, un des secteurs plébiscités depuis la guerre en Ukraine». Ces deux opérations «ont été couvertes assez rapidement, le prix fixé ayant tenu compte des retours investisseurs, précise Alexis Le Touzé. Quand les attentes de prix des vendeurs ne sont pas compatibles avec le marché actuel, mieux vaut repousser l’opération plutôt que de tenter de la faire au forceps, avec un risque de baisse importante du cours ensuite. Un environnement de marché plus stabilisé est attendu avec le pivot de la Réserve fédérale américaine (Fed) fin 2023-début 2024». Les indices de volatilité «sont au plus bas, et pourtant il est difficile d’anticiper trois semaines d’accalmie pour lancer une opération», constate Jonathan Banet.

Le contexte reste donc difficile pour les IPO. En Italie, par exemple, le groupe Maggioli, un fournisseur de services numériques aux administrations publiques, a annulé, mardi, son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Growth à Milan. La société justifie cette décision par le fait qu’elle n’a pas obtenu une valorisation satisfaisante. Cependant, quelques opérations sortent, «essentiellement dans la transition énergétique, cœur de nos opérations depuis trois ans, comme Osmosun ou Florentaise, précise Vincent Le Sann. Pour Verdemobil, nous cherchons la bonne fenêtre de tir avant de lancer l’opération. La société appartenant à son fondateur, nous n’avons pas déjà l’engagement d’actionnaires historiques, comme chez Osmosun». Si les deals se concentrent sur la transition énergétique, «les investisseurs privés spécialisés sont peu nombreux pour engager des montants élevés, alors que, dans la tech, il existe désormais toutes les palettes de financement privé», précise Jonathan Banet.

Avec la concurrence des dual tracks – se vendre ou faire entrer des fonds de private equity au capital –, «les entrées en Bourse pourraient être décalées à 2024, anticipe Loïc Chenevier. L’année 2023 s’inscrit dans la continuité de 2021-2022, période de transition avec des petites opérations inférieures à 150 millions d’euros dans le pipeline du second semestre». Pour sa part, Natixis espère un redémarrage au second semestre, en France comme en Europe et dans le monde.

Ainsi, l’éditeur de logiciels de gestion de projets Planisware a annoncé en juin son projet d’introduction en Bourse, mais sans donner de calendrier. Avec 132 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 pour une marge d’Ebitda de 31%, la société n’a pas d’urgence et bénéficie du soutien d’Ardian depuis 2018. Pour sa part, Renault a récemment précisé que la cotation de sa filiale électrique Ampere interviendrait plutôt au premier semestre 2024. Quant au parfumeur Coty, il ne s’engage sur aucune échéance pour sa double cotation à Paris.

A lire aussi:

Les valeurs moyennes assurent l’animation du marché

Du côté des petites capitalisations, Airwell, spécialiste des climatiseurs et des pompes à chaleur, a levé plus de 5 millions d’euros en se transférant d’Access+ à Euronext Growth. «Une petite opération, mais qui envoie un signal encourageant, souligne Vincent Le Sann. D’ailleurs, les opérations actuelles en Europe sont sursouscrites autour de deux fois, notamment en Europe du Nord.»

Portzamparc a trois mandats pour le second semestre, dans les énergies nouvelles et les économies d’énergie. «En cas de succès, nous aurons bouclé une année correcte, bien qu’inférieure aux huit IPO de 2021, explique Vincent Le Sann. Les valorisations intègrent les nouveaux paradigmes, et les montants levés sont inférieurs à ceux qui pouvaient être espérés en 2021.» En outre, comment réconcilier les valorisations du private equity avec celles de la Bourse ? «Une société qui a levé des fonds il y a douze ou dix-huit mois sur le marché privé ne prendra pas la décision de se coter sur un niveau de valorisation bien inférieur, poursuit Jonathan Banet. Elle préférera attendre, améliorer ses performances pour se coter dans de meilleures conditions.»

Avant, les ETI pouvaient se financer à cinq-sept ans avec un remboursement in fine, «soit des quasi-fonds propres gratuits sans dilution, souligne Vincent Le Sann. Avec la remontée des taux, les entreprises risquent de publier des bilans 2023 plus tendus et pourraient venir sur les marchés en 2024 pour renforcer leurs fonds propres. Celles qui ne sont pas encore cotées et affichent des ratios de levier de deux à trois pourraient envisager une IPO. Nous réfléchissons à cette piste de financement avec des sociétés plus matures».

A lire aussi:

Les investisseurs étrangers regardent davantage les cotations de PME

«Nous voulons développer la place des investisseurs non domestiques lors de nos placements, poursuit Vincent Le Sann. En quelques années, la barre minimum pour les adresser est tombée de 300 à 50 millions d’euros. La digitalisation, en facilitant les rendez-vous entre dirigeants et investisseurs, a permis d’intéresser un bassin d’investisseurs plus large en Europe. Des opérations comme Lhyfe, Waga ou Afyren, en 2021 et 2022, avaient environ la moitié d’investisseurs européens dans leur book.»

Les particuliers sont en revanche moins présents cette année, «avec une demande moyenne de 1 à 2 millions d’euros jusqu’à il y a peu, contre 10 millions en moyenne en 2021 et 2022. Ils sont plus jeunes, plus ‘digitaux’, et leurs comportements se rapprochent de celui des institutionnels, en entrant et en sortant plus rapidement du marché», relève Vincent Le Sann. Le directeur de Portzamparc identifie cependant une autre catégorie d’investisseurs qui s’intéressent à ces opérations. Il s’agit des dirigeants qui cèdent leurs sociétés et réinvestissent dans des augmentations de capital en bénéficiant d’avantages fiscaux. Une autre manière d’étancher leur soif d’entrepreneuriat.