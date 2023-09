Les buralistes écopent d’une amende de 750.000 euros

A la suite de la transmission d’un rapport d’enquête par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Autorité de la concurrence vient de prononcer une sanction de 750.000 euros à l’encontre de la Confédération nationale des buralistes de France (CNBF) pour des pratiques d’entente dans le secteur de la distribution des jeux de hasard.

Ces pratiques ont consisté à organiser des opérations de boycott afin de faire obstacle à l’ouverture de points de distribution alternatifs des jeux de hasard, prévue dans le cadre d’un partenariat entre la FDJ et la société Réseau Fleuri (fleuristes sous enseigne Florajet).

A partir de 2013, la FDJ a commencé à développer des relations contractuelles avec la société de télétransmission florale Réseau Fleuri (7.500 artisans fleuristes adhérents), autorisant la vente en ligne du «Bouquet Chance» (un bouquet accompagné de jeux à gratter). Un partenariat plus large est conclu fin 2015 entre les deux entités, permettant aux fleuristes du réseau Florajet de distribuer certains jeux à gratter et jeux de tirage (grilles du Loto, de l’EuroMillions et du Keno).

Mécontente, la CNBF a organisé des opérations de boycott de la validation des jeux de la FDJ du 23 août au 27 septembre 2016, opérations relayées au niveau local par des fédérations régionales et chambres syndicales de buralistes, estimant qu’il fallait «une action très dure contre la FDJ» et «planter leur nouveau jeu qui sort courant septembre».

Pour l’Autorité, «en s’attachant à évincer de potentiels concurrents des buralistes, la CNBF est sortie des limites de son activité syndicale légitime en intervenant sur le marché».

Au-delà de cette sanction pécuniaire, l’Autorité de la concurrence a enjoint la CNBF de publier un résumé de sa décision sur la page d’accueil de son site internet et dans une lettre d’information adressée à ses adhérents.