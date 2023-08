Le secteur du luxe savoure par avance le retour des touristes chinois

Les valeurs du luxe ont retrouvé des couleurs en Bourse jeudi, après que la Chine a réautorisé les voyages organisés de ses ressortissants vers près de 80 pays parmi lesquels les États-Unis, l’Australie, la Corée du Sud et le Japon. Pékin avait déjà levé l’interdiction des voyages organisés vers la France au mois de mars.

A la Bourse de Paris, LVMH a gagné 3,4%, Hermès 3,2%, L’Oréal 3% et Kering 2,2%. A Londres, Burberry s’est adjugé 2,8%.

L’annonce des autorités chinoises marque le dernier assouplissement en date des restrictions sanitaires depuis la fin de la politique «zéro Covid» du pays en début d’année. Les Chinois sont maintenant autorisés à voyager en groupes dans près de 140 pays.

Le retour d’un tourisme de masse chinois pourrait prolonger le rebond des ventes de luxe en Europe, qui ont surtout bénéficié au premier semestre d’un afflux de touristes américains et du Moyen-Orient. Il permettrait également de palier le ralentissement notable du marché américain.

Les touristes chinois étaient les plus gros consommateurs de voyages au monde avant la pandémie. En 2019, ils ont dépensé 255 milliards de dollars à l'étranger, selon les données du Fonds monétaire international. Les touristes américains, en deuxième position, ont dépensé un peu plus de la moitié de ce montant.

Certains analystes estiment néanmoins que la détérioration des perspectives économiques en Chine et la hausse du coût des voyages compromet un retour à de tels chiffres à court terme.

Reprise progressive

«Le gouvernement chinois s’efforce de relancer la croissance du PIB et de renforcer la confiance des consommateurs», souligne Bernstein dans une note publiée jeudi. «Et de fait, les consommateurs chinois ont commencé à prendre le relais des Americains» en ce qui concerne les achats de luxe au premier semestre, ajoute la banque. «Les liaisons internationales (avec la Chine) continuent de reprendre et les Chinois sont de plus en plus enclins à voyager à l'étranger», a également souligné jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères.

La part des touristes chinois dans le chiffre d’affaires de LVMH s’est établie à 30% au premier semestre, contre 15% un an plus tôt.

Cependant, le retour des touristes chinois en Europe reste freiné par les délais d’obtention de visas et de passeports et par une offre de vols plus limitée qu’avant la crise sanitaire.

«Le marché devrait considérer cette annonce comme un élément positif supplémentaire pour le secteur du luxe, mais une reprise plus rapide des achats des consommateurs chinois en Europe dépend en grande partie de la reprise progressive de la capacité aérienne», souligne Rogerio Fujumori, analyste en charge du secteur du luxe chez Stifel. «En d’autres termes, une plus grande disponibilité de vols abordables est, à mon avis, un élément clé qui permettra aux groupes de touristes chinois de revenir en grand nombre dans les principales villes européennes», ajoute l’analyste.

