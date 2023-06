L’actionnariat salarié en France se maintient sur des niveaux record

Les Français restent les champions de l’actionnariat salarié. Les salariés français détiennent presque 3% du capital du SBF 120, dévoile la dernière édition du Panorama de l’actionnariat salarié d’Eres. «Pour 100 salariés actionnaires en Europe en 2022, 41 sont français !», rappelle Mirela Stoeva, directrice des études chez Eres. Plus d’un tiers des salariés du SBF120 sont actionnaires de leur entreprise. Ils détiennent en moyenne 2,74% du capital de l’indice (contre 2,17% en 2021), soit un retour sur le niveau de 2013. Leur participation moyenne est de près de 28.100 euros.

Le record d’activité de 2021 a été reconduit en 2022, avec 41 opérations collectives, menées par 38 entreprises du SBF 120, bien au-delà de la moyenne annuelle historique de 32 opérations. Trois entreprises (Euroapi, Kering, Solvay) ont réalisé, l’an dernier, leur première opération auprès de leurs salariés. En général, les entreprises lancent une opération tous les deux ans.

Nombre record, mais aussi montant record, avec un volume de 3,92 milliards d’euros (contre 3,90 milliards en 2021), soit un montant moyen de près de 5.400 euros par souscripteur (contre environ 5.200 euros en 2021). En effet, les souscripteurs sont moins nombreux (37% des bénéficiaires éligibles, contre 41% en 2021), mais 66% des actions proposées ont été souscrites (contre 61% en 2021). Et un tiers des entreprises sont largement au-dessus de ces moyennes.

Moins de décote mais plus d’abondement

La plupart du temps, ces opérations prennent la forme d’une augmentation de capital. Toutefois, trois se sont faites sous forme de cessions d’actions et deux ont mélangé les deux modèles. La décote moyenne, de 18,3%, est légèrement moins généreuse que les 21% offerts en 2021. En revanche, 62,5% des opérations proposaient un abondement, contre 60% en 2021.

De plus, le salarié actionnaire enrichit généralement son patrimoine. Pour les opérations du SBF 120 lancées entre 2006 et 2017, les souscripteurs ont été gagnants dans 82% des cas avec le dividende et la décote, contre 76% pour un actionnaire individuel. Avec en plus un abondement de 100%, niveau moyen constaté par Eres, les salariés ont été gagnants dans 94% des cas au bout de cinq ans.

Pour 100 euros investis, le gain moyen au bout de cinq ans était de 91% avec la décote et le dividende, et même de 260% avec en plus un abondement de 100%. Un actionnaire lambda ne bénéficiant que du dividende enregistre un gain de 53%.

Un moyen de fidéliser ses salariés

Cette politique serait-elle un indicateur de la valorisation du capital humain dans l’entreprise ? Eres fait le constat que les sociétés à très forte culture d’actionnariat affichent un taux de départs volontaires de 6,8% pour une ancienneté moyenne de 10,3 ans, contre 11,3% et une ancienneté de 8,9 ans pour les entreprises à très faible culture d’actionnariat salarié.

Des salariés dont la voix compte en assemblée générale. Fin 2022, ils pesaient 19,30% du capital chez Eiffage, 9,90% chez Vinci et 8,75% chez Saint-Gobain pour le trio de tête. Rien de surprenant puisque le secteur du BTP et de la construction a pesé 22% du montant des opérations d’actionnariat salarié sur 2012 et 2022, devant le secteur financier (19%) et les biens et services industriels (18%).

Avec la récente loi sur le partage de la valeur, la dynamique de l’actionnariat salarié devrait s’accélérer. D’autant que ce texte relève le plafond d’attribution d’actions gratuites de 10% à 15% du capital social pour les grandes entreprises et de 15% à 20% pour les PME. Il rehausse aussi le plafond de 30% à 40% pour les plans bénéficiant à des salariés représentant plus de 25% de la masse salariale et plus de 50% de l’effectif.◆