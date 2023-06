L’action SES-Imagotag s’effondre de 51% à sa reprise de cotation

L’onde de choc est désormais mesurable. Réservé puis suspendu de cotation toute la journée de jeudi, le titre SES-Imagotag était artificiellement protégé du séisme déclenché le 22 juin au matin par la publication d’un rapport au vitriol. Dans un document d’une cinquantaine de pages - censé n'être que la première partie d’une étude plus longue - les activistes Gotham City Research et General Industrial Partners (GIP), un hedge fund britannique spécialisé dans les stratégies de vente à découvert, remettent en cause la comptabilité du spécialiste des étiquettes électroniques et s’interrogent sur les liens de l’entreprise avec son premier actionnaire, le chinois BOE Technology.

SES-Imagotag se défend

Après avoir demandé la suspension de la cotation de son action en milieu de journée jeudi, la société a publié un communiqué dans la soirée dans lequel elle fustige le rapport de Gotham City qui comprendrait «de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions».

SES-Imagotag promet de détailler sa défense «dans les prochains jours». Ce qui n’a pas empêché la reprise de cotation de l’action ce vendredi.

Et le réveil est douloureux pour les actionnaires de SES Imagotag. Après avoir été réservé à la baisse en début de matinée, le titre a fini par ouvrir sur un plongeon de 51%, à 81 euros, avant d'être de nouveau réservé. Au passage, le groupe efface près de 1,4 milliard d’euros de capitalisation boursière.

Gotham City Research estime de son côté que l’action ne devrait pas valoir plus de 30 euros.