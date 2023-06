SES-Imagotag est la cible d’activistes, spécialistes de la vente à découvert

SES-Imagotag est désormais une cible. La société française, pensionnaire du SBF 120 depuis décembre 2022, fait l’objet jeudi d’une offensive activiste, alimentée par une série de soupçons et d’accusations de la part de Gotham City Research et de General Industrial Partners (GIP), un hedge fund britannique spécialisé dans les stratégies de vente à découvert.

Gotham City Research a dévoilé ce jeudi, via son compte Twitter, un rapport accusatoire d’une cinquantaine de pages. Il annonce ce document comme une première salve. Il y fait l’inventaire d’accusations portant à la fois sur la comptabilité de SES-Imagotag, les liens avec son premier actionnaire, le groupe chinois BOE Technology, tout en exprimant ses doutes sur la teneur de contrats de vente, annoncés récemment, avec le groupe américain de distribution Walmart.

«Nous estimons que les revenus et l’EBITDA sont surévalués», assène Gotham dans son rapport, tout en pointant « les histoires très différentes » que racontent «l’Ebitda et le flux de trésorerie disponible». Il estime que «SES-Imagotag aurait été à court de liquidités sans ses levées de fonds et le sauvetage de BOE. Si les actions se négociaient simplement en ligne avec rapport cours/chiffre d’affaires moyen de ses pairs», l’action ne vaudrait alors pas plus de «30 euros»… Soit cinq fois moins que le cours actuel.

Jeudi matin, à l’ouverture des échanges sur Euronext, l’action était réservée.

Une méthode rodée

Ce type de méthode activiste est bien rôdé. L’activiste publie un rapport au vitriol, souvent le fruit de plusieurs mois d’enquête, sur une cible généreusement valorisée en Bourse. Ce qui peut déclencher la défiance du marché si les investisseurs accordent du crédit aux accusations. L’action peut alors être sanctionnée en Bourse, ce qui offre une position gagnante à l’activiste vendeur à découvert qui, au préalable, a pris soin de prendre des positions « short », en cédant des titres qu’il a empruntés ou en agissant par le biais de produits dérivés.

En 2023, l’américain Hindenburg s’est montré particulièrement actif sur ce terrain s’attaquant tour à tour au conglomérat indien Adani, à l’Australien Block, mais aussi à l’activiste Carl Icahn, en ciblant Icahn Associates, et, plus récemment, à la fintech Tingo.

Dan Yu et Cyrus De Weck à la manœuvre

General Industrial Partners (GIP), créé en 2023, signe avec SES-Imagotag sa première offensive activiste. Pour Gotham City Research, il s’agit de la première initiative depuis 9 ans en Europe.

Si GIP est encore méconnu, ce n’est pas le cas de ses deux pilotes, Dan Yu et Cyrus De Weck, reconnus comme des figures de la vente à découvert. Le premier, de nationalité américaine, a fondé Gotham City Research, le second, de nationalité suisse, Portsea Asset Management.

Ils peuvent tous deux revendiquer un tableau de chasse plutôt riche, puisqu’ils se sont par le passé attaqués avec succès, séparément ou ensemble, à des cibles significatives comme le sud-africain Steinhoff, l’allemand Wirecard, le britannique Quindell ou l’espagnol Gowex. A la clé, des dizaines de millions de profits grâce à leurs positions vendeuses gagnantes sur des groupes alors confondus pour leurs irrégularités au point, pour certains, de disparaître dans des scandales retentissants.

La campagne de GIP et de Gotham à l’encontre de SES-Imagotag repose sur plusieurs angles d’attaques. Outre des soupçons d’anomalies comptables, GIP se penche sur la nature de certaines conventions réglementées conclues avec BOE Technology. Selon l’activiste, les deux sociétés s’achèteraient et se vendraient leurs produits réciproquement, ce qui viendrait à gonfler artificiellement les facturations du groupe français, un moteur de croissance qui alimente en retour la progression du cours de SES-Imagotag, tout en facilitant les allègements de BOE Technology au sein du capital.

Deux autres axes d’attaque de GI Partners portent sur la densité réelle d’un contrat significatif annoncé ce printemps par le groupe français avec Walmart. Non seulement ils doutent de sa rentabilité, mais ils s’interrogent également ainsi sur le succès de l’offre SaaS - baptisée « Vusion Cloud » - du groupe dirigé par Thierry Gadou.

Contactée jeudi par L’Agefi, SES-Imagotag n'était pas en mesure d’apporter de commentaires.

Assemblée générale le 23 juin

L’offensive intervient à la veille de l’assemblée générale de la société qui doit se tenir ce vendredi 23 juin, la première depuis que SES Imagotag a intégré l’indice SBF 120 à la Bourse de Paris.

Mercredi soir, à 166,80 euros, l’action, en hausse de 36,7 % depuis le début de l’année et de 580 % sur trois ans, tutoyait ses plus hauts historiques. Avec une capitalisation de 2,6 milliards d’euros, elle s’échangeait 58,6 fois le résultat net escompté en 2023, reflet de ratios de valorisation généreux propres aux valeurs de croissance. Or, pour Gotham et GIP, cette médaille de la croissance a un revers dont ils cherchent désormais à convaincre le marché.