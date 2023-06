Le cas SES-Imatogag rappelle la place boursière à ses devoirs

Lionel Garnier

Gotham City Research et GI Partners, un hedge fund fondé par deux figures de la vente à découvert, s’attaquent au spécialiste des étiquettes électroniques. Au menu, soupçons d’anomalies comptables et contrats fantômes. Selon eux, l’action ne vaudrait pas plus de 30 euros. Vendredi, elle a ouvert sur un plongeon de plus de 50%.