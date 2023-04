Avec Walmart, SES-Imagotag s’ouvre de nouveaux horizons et s’envole en Bourse

Le luxe n’est pas le seul à faire briller l’industrie française sur la scène internationale. En remportant un contrat évalué à 3 milliards d’euros auprès du géant américain de la grande distribution Walmart, SES-Imagotag conforte avec éclat son statut de numéro un mondial des étiquettes électroniques.

En Bourse, les investisseurs acclament le champion. Son titre s’envole de 42,7% jeudi à 159,80 euros, après avoir atteint dans la matinée un record de 172,80 euros.

En vertu de l’accord conclu avec Walmart, SES-Imagotag déploiera sa plateforme Vusion dans plusieurs centaines de magasins aux Etats-Unis. Ce contrat pluriannuel comprend «une première phase concernant 500 magasins qui interviendra au cours des 12 à 18 prochains mois, pour un total de 60 millions d'étiquettes électroniques, avec l’opportunité d’une extension plus large au sein du parc de magasins de l’enseigne», a indiqué la société dans un communiqué.

Contrat historique

«Ce contrat est le plus important jamais signé par SES dans son histoire et, sous réserve des validations d'étapes prévues au cours des mois à venir, il pourrait s'élever à un montant de plusieurs milliards de dollars sur les cinq à sept prochaines années», a précisé le PDG de SES-Imagotag, Thierry Gadou, cité dans le communiqué. Lors d’une conférence avec les analystes, le dirigeant s’est fait plus précis en évoquant un montant potentiel de 3 milliards d’euros.

«L’annonce de ce contrat était attendue depuis un peu plus d’un an. Le marché l’estimait à environ 2,5 milliards de dollars, or il pourrait finalement atteindre les 3 milliards de dollars, soit au-dessus des anticipations. Cela constitue une bonne surprise qui explique en partie la réaction des investisseurs», commente Yann de Peyrelongue, analyste financier chez Gilbert Dupont.

Ce contrat est majeur d’un point de vue financier, mais aussi technologique. Il «constitue l’aboutissement de dix ans de R&D» et «conforte l’avance de SES-Imagotag sur la concurrence», ajoute Louis-Marie de Sade, analyste financier chez EuroLand Corporate.

Augmentation de capital

En contrepartie de ce plantureux contrat, Walmart prendra une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans SES-Imagotag via l'émission de bons de souscription d’actions (BSA) dont le prix d’exercice se situe à 112,19 euros.

Cette augmentation de capital n’effraie toutefois pas les actionnaires. «L'émission de bons de souscriptions d’actions aurait pu être dilutive mais fixée au cours de mercredi soir de 112 euros, l’opération n’aura qu’un faible impact. De plus, le potentiel du contrat sur les résultats du groupe compense largement l’augmentation de capital», explique Yann de Peyrelongue. Gilbert Dupont a confirmé jeudi sa recommandation «acheter» et son objectif de cours de 180 euros pour SES-Imagotag, faisant ressortir un potentiel de hausse de 15%.

Avant les annonces du jour, les six analystes suivant le titre et répertoriés par FactSet avaient un avis positif sur la valeur, avec un objectif de cours moyen de 172,6 euros. Une cible qui pourrait augmenter dans le sillage du contrat conclu avec Walmart.